Varias zonas de Málaga amanecen con pancartas de denuncia por la limpieza en los barrios Las actuaciones de protesta por la suciedad continúan: «Esto no es una performance, la gente está indignada», defiende la Asociación de Vecinos 'Proyecto Dignidad para Miraflores de los Ángeles'

Cristina Pinto Miércoles, 16 de julio 2025, 14:07

Ya habían avisado este martes justo en una conversación con SUR: «Vamos a llenar el barrio de pancartas», anunció Miguel Jiménez, vocal de la Asociación de Vecinos 'Proyecto Dignidad para Miraflores de los Ángeles'. Y así ha sido. Ocho pancartas se han repartido por diferentes barriadas de Málaga denunciando la limpieza en los barrios: 'Ayuntamiento abandona Miraflores', 'Barrios sucios', 'Málaga sucia', 'Barrios obreros sucios' son algunos de los lemas llevan.

Estas pancartas se han colocado en puentes de la Avenida Valle Inclán, Velázquez o Avenida de Andalucía. Y desde la asociación avisan de que esto no será el final: «Las próximas noches aparecerán más pancartas incluso en sitios emblemáticos de la ciudad», confiesa Miguel Jiménez. A la acción de esta pasada noche del martes quisieron unirse ciudadanos anónimos que no pertenecen a la asociación que ahora mismo integran unos 150 ciudadanos: «Han sido varias decenas de vecinos por varias zonas los que las han colocado, y sabemos también que gente que no forma parte de la asociación también se ha sumado a la acción», asegura.

«Esto no es ninguna performance, la gente está indignada de verdad porque la suciedad en nuestras calles es más que evidente. La mayoría de los vecinos de Málaga están preocupados. Aquí, en la zona de Miraflores, el año pasado no tuvimos nada de limpieza en preferia y en la postferia; por eso viendo que estamos llegando a mitad de julio y la suciedad que acumulamos, estamos llevando a cabo estas acciones. ¿Vamos a tener que esperar a septiembre para que limpien?», denuncia el vocal de la asociación de las barriadas de Camino Suárez, victoria Eugenia, La Bresca y Miraflores de los Ángeles.

Ampliar

Esta acción forma parte de las diferentes actuaciones que está llevando a cabo la asociación tras asistir hace unas semanas al Ayuntamiento y salir este lunes a limpiar con cepillos, fregonas y cubos, los alrededores del CEIP Miraflores de los Ángeles. «Tenemos las calles llenas de orines y cacas de perros y personas. No vamos a quedar de brazos cruzados esperando a que la mierda devore nuestros barrios», denunciaban durante la acción.