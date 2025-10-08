Una avería deja sin servicio las paradas del metro en el Centro de Málaga en plena hora punta

Avería del metro en plena hora punta de hoy. A las 14.30 horas, una unidad se ha quedado parada entre las estaciones El Perchel ... y La Unión, sin tracción, según informan usuarios afectados y ha confirmado la Consejería de Fomento de la Junta a SUR.

Por esta razón, poco después los numerosos pasajeros que iban a bordo han sido evacuados por la salida de emergencia más próxima.

Inicialmente, quedó sólo sin servicio el tramo entre La Unión y El Perchel. Sin embargo, hacia las 15.30 horas, Fomento anunció que el tren averiado ya había reiniciado la marcha, por lo que se esperaba que en sólo 10 minutos se normalizaría el servicio en la totalidad de la línea 1.