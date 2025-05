La Avenida de La Rosaleda: sucia «no solo los días de fútbol»

Emilio Morales Málaga Martes, 6 de mayo 2025, 00:01 Comenta Compartir

La Avenida de la Rosaleda, dependiente del Distrito 3, vuelve a estar en el punto de mira, no solo por el caos que se genera los días de partido en las inmediaciones del estadio, como ya informó recientemente SUR, sino también por el abandono visible que sufre durante el resto de la semana.

Vecinos y comerciantes de la zona denuncian el mal estado general de la vía, con acumulación de basura alrededor de los contenedores, bolsas tiradas en las aceras y residuos que permanecen durante días sin ser recogidos. «No es solo un problema puntual los días de fútbol, que también. Aquí hay suciedad constante, y no parece importar a nadie, se quedan los residuos durante días», comenta J.P, vecina de la zona desde hace más de 15 años.

Pese a tratarse de una de las avenidas más transitadas de la ciudad, que conecta el Centro con la zona norte, la falta de limpieza y mantenimiento es una constante. «Huele mal, hay restos de comida, botellas rotas y cartones que no desaparecen. Hemos puesto varias quejas pero no vemos mejoras», añade un comerciante de la zona que prefiere no dar su nombre.

La situación se agrava con la escasa presencia de papeleras –hacen falta bastantes más, pero esto se puede extrapolar a varios barrios– y el uso indebido de los contenedores, que muchas veces rebosan o están mal cerrados. Además, vecinos han detectado que algunos establecimientos depositan cajas y residuos comerciales fuera del horario permitido. Hay trabajo que hacer en dicha zona.

