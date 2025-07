Emilio Morales Málaga Jueves, 10 de julio 2025, 22:47 Comenta Compartir

En una de las trilogías más famosas del cine, 'El Señor de los Anillos', dicen una frase que se me quedó grabada: «Cuanto más cerca pasas del enemigo, menos te ve». Y parece que eso me ha pasado con la Avenida Doctor Marañón, donde se encuentra la sede de SUR. Paso con frecuencia, pero a veces me ha costado descubrir que no solo el suelo está sucio, sino que hay más inconvenientes.

En primer lugar, hay mucha maleza descontrolada en muchos de los árboles de la zona, que se pueden ver en las fotos que acompañan a esta noticia.

Por otro lado, las aceras se encuentran en condiciones bastante deficientes: muchas de ellas están cubiertas por una sustancia pegajosa que dificulta el tránsito peatonal, apoyada por restos de jacaranda, que es una flor morada que muchos lectores identificaréis con facilidad.

Esta situación genera malestar entre los vecinos, que denuncian la falta de limpieza y control por parte de las autoridades municipales.

La acumulación de basura es otro de los problemas visibles. Los residuos no solo se concentran en Doctor Marañón, sino que se extienden hasta la zona de Martiricos, convirtiendo amplias áreas del barrio en auténticos vertederos a cielo abierto.

Vecinos y comerciantes exigen soluciones urgentes. Reclaman una limpieza integral, el desbroce de árboles y un plan de mantenimiento constante que devuelva la dignidad a un entorno que, hoy por hoy, parece olvidado por las administraciones. Hay trabajo que hacer.

