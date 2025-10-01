Avalancha de aspirantes para una VPO en Málaga: casi 12.000 para un proyecto de 123 pisos

El 'hambre' de VPO en Málaga ha vuelto a quedar de manifiesto este martes, al cerrarse el plazo de la última de las convocatorias para ... aspirar a un piso protegido en la capital, que sigue atravesando por una escalada de precios que complica notablemente el acceso a una vivienda. Esta última oferta de VPO corresponde al proyecto impulsado por la promotora aragonesa Coanfi en una de las parcelas de la nueva urbanización de Distrito Zeta, al este de Intelhorce, que el Ayuntamiento dejó en manos de empresas privadas para que desarrollaran y explotaran actuaciones de vivienda protegida.

Se trata de la promoción bautizada como Residencial Zoë, compuesta por un total de 123 pisos de VPO en venta, que parten desde 175.890 euros (159.900 euros más IVA) para una vivienda de dos dormitorios, incluida plaza de garaje y trastero. Los pisos de tres dormitorios se venderán desde los 210.870 euros. En total, la actuación contempla 94 viviendas de tres dormitorios, 24 de dos dormitorios, tres adaptadas de dos dormitorios para personas con movilidad reducida, y dos adaptadas de tres dormitorios.

Tras cerrarse el plazo de recepción de solicitudes este martes, Coanfi ha recabado un total de 11.862 peticiones de aspirantes a participar en el sorteo para adjudicar estos pisos, que se celebrará en las próximas semanas, lo que vuelve a dar buena cuenta de la elevada demanda de una VPO en Málaga, en la actual crisis de acceso a la vivienda. Las personas que se inscribieron pueden comprobarlo en la web de la promotora hasta el próximo día 9, y si no aparecen en los listados, deben mandar un correo electrónico antes de esa fecha.

En el sorteo, se escogerá al azar por un procedimiento informático a los 123 adjudicatarios de los pisos en primera instancia, y a 246 suplentes, repartidos en cuatro cupos por tipología de vivienda. Antes de acudir a la cita para elegir vivienda en las oficinas de Coanfi, los elegidos tendrán que hacer un pago de 3.000 euros, a modo de fianza que se devolverá si no continuaran con el proceso de adjudicación.

Una vez que el proyecto cuente con licencia de obras y se hayan iniciado, se firmarán los contratos de compraventa y los adjudicatarios tendrán que abonar el 10% del precio del piso más IVA (a esta cantidad se descontarán los 3.000 euros ya aportados). Otro 10% del precio de la vivienda, con el IVA correspondiente, se abonará a continuación en 18 mensualidades, y el 80% restante, más IVA, se pagará en la entrega de llaves.

Las obras de urbanización de Distrito Zeta están en su recta final para dar paso a un nuevo barrio de más de 3.400 viviendas, de las que más de un millar serán de protección oficial. En este ámbito ya han comenzado los trabajos para un proyecto de 111 VPO, también en venta, promovido por la fundación cordobesa Vimpyca que recabó 4.553 peticiones para formar parte de un sorteo que ya se ha celebrado.