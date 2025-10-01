Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Recreación del proyecto de VPO de Coanfi en Distrito Zeta. Sur

Avalancha de aspirantes para una VPO en Málaga: casi 12.000 para un proyecto de 123 pisos

La promotora aragonesa Coanfi cierra el plazo de recepción de solicitudes para la promoción que va a construir en la urbanización de Distrito Zeta

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Miércoles, 1 de octubre 2025, 18:35

El 'hambre' de VPO en Málaga ha vuelto a quedar de manifiesto este martes, al cerrarse el plazo de la última de las convocatorias para ... aspirar a un piso protegido en la capital, que sigue atravesando por una escalada de precios que complica notablemente el acceso a una vivienda. Esta última oferta de VPO corresponde al proyecto impulsado por la promotora aragonesa Coanfi en una de las parcelas de la nueva urbanización de Distrito Zeta, al este de Intelhorce, que el Ayuntamiento dejó en manos de empresas privadas para que desarrollaran y explotaran actuaciones de vivienda protegida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Parte el labio de un puñetazo a un tuno porque se negó a tocar la guitarra en Mijas
  2. 2 Polémica por la condecoración a un policía local de Benalmádena procesado por supuestos abusos a tres sobrinas
  3. 3 Luto en Protección Civil de Málaga por la muerte de un voluntario de 40 años
  4. 4 Utamed arranca con 1.500 alumnos y el objetivo de «ser motor» de la innovación educativa
  5. 5 Caso Stradivarius: una dependienta se apropia de 40 euros de una devolución y el Supremo avala la videovigilancia como prueba para su despido
  6. 6 Diego René suma y sigue: abre La Tabernilla, su octavo restaurante en Málaga
  7. 7 Una semana antes del butrón de Cristo de la Epidemia intentaron entrar en otro local contiguo a la tienda de antigüedades
  8. 8 Cambios en el carnet de conducir del coche a partir de hoy en España: la DGT confirma el nuevo modelo de examen
  9. 9 La Junta ampliará la deducción fiscal de 200 euros por hijo a todas las familias sin límite de renta
  10. 10 ¿Vuelve la lluvia a Málaga? estas son las zonas con más probabilidad de agua

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Avalancha de aspirantes para una VPO en Málaga: casi 12.000 para un proyecto de 123 pisos

Avalancha de aspirantes para una VPO en Málaga: casi 12.000 para un proyecto de 123 pisos