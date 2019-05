Auxilian a una persona que se quedó más de una hora atrapada de cintura para abajo en un contenedor de ropa usada Imagen del joven atrapado / POLICÍA NACIONAL El joven, que trataba de hacerse con una prenda de abrigo, introdujo medio cuerpo y acabó siendo auxiliado por la Policía Nacional de la capital SUR Jueves, 9 mayo 2019, 11:39

No dejó de gritar y de pedir ayuda, aunque, por lo tarde que era, no pasó ningún viandante que le pudiera socorrer. Así pasó una hora hasta la llegada de los dos agentes de la Policía Nacional que auxiliaron al hombre que se había quedado atrapado por la parte superior del cuerpo en un contendor de ropa usada. El joven trataba de hacerse con una prenda de abrigo del interior del recipiente, según explica la Policía en una nota, motivo por el que introdujo sus brazos y cabeza, sin embargo, cuando trató de salir, ya no pudo, quedándose atascado. Allí permaneció, según su testimonio, toda esa hora en la que llegó a temer por su vida.

Los hechos que motivaron la actuación policial se produjeron durante la madrugada del domingo día 28 de abril, en la zona norte de Málaga. Los agentes realizaban labores de seguridad ciudadana cuando, al llegar a la altura de la rotonda de la avenida de Simón Bolívar, vieron a una persona con medio cuerpo fuera de un contendor de ropa usada. Inmediatamente detuvieron la marcha y acudieron al lugar. Al acercarse se percataron de que una voz débil pedía ayuda. Rápidamente comenzaron a auxiliar al hombre y mientras uno de ellos lo cogía por las piernas, el otro tiraba de la barra de apertura del contenedor hasta que consiguieron liberarlo.