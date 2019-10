El Aula del Mar y Ecologistas se oponen a la nueva playa en los Baños del Carmen El plazo para presentar alegaciones al proyecto de ampliación de la playa termina hoy / Migue Fernández La asociación de vecinos de Pedregalejo propone mejoras al proyecto de Costas para ampliar el arenal hasta el Morlaco, pero no lo rechaza IGNACIO LILLO Málaga Miércoles, 16 octubre 2019, 01:50

El plazo para presentar alegaciones al proyecto de ampliación de la playa de los Baños del Carmen terminará hoy. A falta de las instituciones que se puedan pronunciar a lo largo de la mañana en la Demarcación de Costas, hasta ayer dos organizaciones conservacionistas, el Aula del Mar y Ecologistas en Acción, encabezan la oposición a esta iniciativa, que, si sale adelante, supondrá la extensión del arenal desde la zona del restaurante hasta El Morlaco. Por su parte, la asociación de vecinos de Pedregalejo han presentado también un escrito con varias propuestas de mejora, aunque no lo rechazan. Y también se ha recabado el criterio de Capitanía Marítima y la Consejería de Pesca, que no ven inconvenientes en la iniciativa, según los datos recabados por SUR.

Juan Jesús Martín, biólogo del Aula del Mar, explica que sus alegaciones tienen un «espíritu constructivo, para mejorar el proyecto y preservar la vida marina de los fondos rocosos y el paisaje litoral». A su juicio, Málaga no necesita otra playa artificial, y en su lugar propone colocar un arrecife sumergido en paralelo a la costa, que serviría de rompeolas, para proteger de los temporales. «Así no sería necesario verter arena ni hacer espigones, y la playa se ampliaría de manera natural». Esta alternativa sería también más económica y no tendría riesgos para la dinámica del litoral; además de preservar las especies de lapa que están protegidas.

El biólogo Rafael Yus ha sido el autor de la alegación del grupo de Málaga de Ecologistas en Acción, y que pone de relieve el «sinsentido» que, a su juicio, supone esta obra para ganar 200 metros de playa. «Tiene un alto coste ambiental en una zona rocosa, no arenosa, con ecosistemas de especies protegidas, y con un impacto significativo, según reconoce el estudio, sobre la lapa ferrugínea y negra». Yus se mostró de acuerdo con la creación de arrecifes para frenar los temporales y proteger el edificio histórico, que es Bien de Interés Cultural (BIC), «pero no para algo tan banal como crear una playa».

La asociación de vecinos de Pedregalejo no rechaza la actuación de Costas, aunque propone medidas para reducir su impacto, tales como reducir el tamaño del espigón y los aportes de arena. Respecto a esta última, también aboga porque la aportada se ajuste lo máximo posible a la granulometría de la que ya existe. A ello, se añade la petición de un voladizo en el paseo marítimo de la calle Bolivia, para ensancharlo.