El incendio de un coche en la avenida Valle Inclán de Málaga provoca una columna de humo y retenciones

@movilidadmlg

El incidente se ha producido a las 14.20 horas y el 112 ha movilizado a Policía Local y Bomberos

Enrique Miranda

Enrique Miranda

Málaga

Jueves, 14 de agosto 2025, 14:43

Un turismo ha empezado a arder este mediodía en la avenida de Valle Inclán de Málaga, generando una gran columna de humo y retenciones en ... la zona. El incidente ha ocurrido pasadas las 14.20 horas cuando un coche ha empezado a quemarse por circunstancias que se desconocen en el carril izquierdo de la avenida de Valle Inclán, a la altura de la fábrica de ladrillo y en dirección a La Rosaleda.

