El incendio de un coche en la avenida Valle Inclán de Málaga provoca una columna de humo y retenciones

Un turismo ha empezado a arder este mediodía en la avenida de Valle Inclán de Málaga, generando una gran columna de humo y retenciones en ... la zona. El incidente ha ocurrido pasadas las 14.20 horas cuando un coche ha empezado a quemarse por circunstancias que se desconocen en el carril izquierdo de la avenida de Valle Inclán, a la altura de la fábrica de ladrillo y en dirección a La Rosaleda.

Según informaron desde el número de emergencias 112, han recibido más de una decena de llamadas alertando del incidente y han movilizado a Policía Local y Bomberos, aunque por el momento parece que no hay heridos.

El Ayuntamiento informó de que a las 14.40 horas el fuego ya había sido apagado por los bomberos -el coche quedó totalmente calcinado- y que se reabría el tráfico en sentido Ciudad Jardín. El incendio del vehículo ha provocado retenciones en los accesos a la avenida Valle Inclán en incluso en la zona de Carlos de Haya.