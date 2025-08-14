El incendio de un coche en la avenida Valle Inclán de Málaga provoca una columna de humo y retenciones
El incidente se ha producido a las 14.20 horas y el 112 ha movilizado a Policía Local y Bomberos
Málaga
Jueves, 14 de agosto 2025, 14:43
Un turismo ha empezado a arder este mediodía en la avenida de Valle Inclán de Málaga, generando una gran columna de humo y retenciones en ... la zona. El incidente ha ocurrido pasadas las 14.20 horas cuando un coche ha empezado a quemarse por circunstancias que se desconocen en el carril izquierdo de la avenida de Valle Inclán, a la altura de la fábrica de ladrillo y en dirección a La Rosaleda.
Según informaron desde el número de emergencias 112, han recibido más de una decena de llamadas alertando del incidente y han movilizado a Policía Local y Bomberos, aunque por el momento parece que no hay heridos.
El Ayuntamiento informó de que a las 14.40 horas el fuego ya había sido apagado por los bomberos -el coche quedó totalmente calcinado- y que se reabría el tráfico en sentido Ciudad Jardín. El incendio del vehículo ha provocado retenciones en los accesos a la avenida Valle Inclán en incluso en la zona de Carlos de Haya.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.