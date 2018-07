Se aprueba pedirle a la Junta más ayudas en alimentación para los niños en verano

El concejal de Derechos Sociales, Raúl Jiménez, se congratulaba, para empezar, de que el Gobierno haya puesto en marcha el plan VECA con 10 millones euros que va a atajar la carencia severa este verano de 375.000 niños en todo el país. Por contra, y aquí venía la crítica, Andalucía no se podrá beneficiar porque no se ha dotado al plan de mecanismos necesarios y la burocracia de la Junta no es capaz de ponerlo en marcha.

Jiménez se centraba en que, aunque es verdad que el Gobierno andaluz tiene en marcha campamentos de verano, con un montante de 194.000 euros, para niños cuyas familias tienen dificultades económicas, lo cierto es que sólo los pone en marcha en las llamadas zonas de transformación social como la Palma-Palmilla, Asperones, La Corta, Trinidad-Perchel, Cruz Verde y Castañetas, abundando en que de esta manera hace distingos con niños de otras zonas de la ciudad, por ejemplo la San Andrés o Dos Hermanas, cuya situación socioeconómica es la misma.

El edil de Derechos Sociales añadía que la línea de ayuda que tiene el Ayuntamiento, de 400.000 euros, no se distingue por zonas sino que se atiende de forma individualizada. Por eso, demandaba que el 'Programa de Refuerzo de Alimentación Infantil', SIGA (a través del cual se proporcionarán las tres comida, desayuno, almuerzo y merienda con objeto de garantizar una adecuada alimentación) de la Junta se ejecute en todas las zonas de la ciudad donde haya familias que lo necesiten.

La edil socialista Rosa del Mar Rodríguez, intervenía explicando que la ayuda para los campamentos de verano de la Junta es una convocatoria en régimen de concurrencia competitiva y que ningún proyecto se había quedado fuera, e indicaba que desde el Ayuntamiento se debería saludar la inversión de 10 millones de euros del Gobierno, máxime cuando la UE, y el Alto Comisionado para la Pobreza Infantil había tirado de las orejas a España. «En 50 días no vamos a poder a hacer (se refería al Gobierno de Sánchez) lo que ustedes no han hecho en años». La edil de IU-Málaga para la Gente, Remedios Ramos, ponía el punto de inflexión: los niños comen todos los días, también en verano.

El resto de los grupos, Málaga Ahora, Ciudadanos, IU-Málaga para la Gente y el edil no adscrito Juanjo Espinosa se sumaban sin ambages a la iniciativa popular, en la que el PSOE se abstuvo en el acuerdo esencial, el que pedía que la Junta redefiniera estos programas e incluyera nuevas zonas e incrementara la financiación, y que sobre todo, que los niños del plan SIGA mantuvieran todos la ayuda durante el verano.

Por último, la edil de Málaga Ahora, Isabel Jiménez, llevaba una iniciativa para que el equipo de gobierno del PPfuese capaz de hacer una campaña sobre las subvenciones de Endesa a las familias con necesidades y que fuese capaz de adelantar el dinero de la ayuda del 50% a las familias necesitadas, un punto que Jiménez y la directora de Derechos Sociales, Ruth Sarabia, explicaron que ya de hecho se hacía. «Cuando una familia, según los servicios sociales, necesita la ayuda, se le anticipa el 50% y más tarde la compañía eléctrica nos hace el abono», explicó Jiménez, a lo que Sarabia añadió que el Ayuntamiento mantenía una línea de ayudas para que nadie sufra viendo cómo le cortan el suministro.

Gemma del Corral. «No vamos a enmendarle la plana a los Nobel»

No tuvo éxito la edil de IU-Málaga para la Gente, Remedios Ramos, con su moción para instar desde el Ayuntamiento a a la Academia Sueca a que modifique sus normas y pueda otorgar el Premio Nobel de Literatura a título póstumo a Federico García Lorca, ya que el galardón sólo se concede en vida de los distinguidos. Explicaba Ramos que el PP de Granada, cuya provincia es en la que nació el poeta de Fuente Vaqueros, se había abstenido en esta moción justo ahora que es el 120 aniversario de su nacimiento.

La concejal de Cultura, Gemma del Corral, afirmaba que no cuestionaban la figura de García Lorca, y que aprobarían el punto dos por el que el Ayuntamiento trasladará al Consejo Escolar la iniciativa de organizar lecturas y representaciones del andaluz universal, así como que se organicen actos entorno a la figura del escritor. Del Corral explicaba que el Ayuntamiento no podía enmendarle la plana a los Nobel, y que entendían que el PP de Granada se abstuviera porque Lorca era granadino. El edil de Ciudadanos Alejandro Carballo tampoco le dio su apoyo porque no veía pedirle a la Academia Sueca que cambie sus criterios técnicos por otros políticos si se lo pedía un ayuntamiento.

No salió adelante por la suma de votos del PP y Cs, aunque sí se aprobó que el Ayuntamiento realice actos en torno al poeta de la Generación del 27. Sólo queda exigir que este acuerdo se lleve a cabo en lo que resta de año.