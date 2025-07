Antonio Alcázar (Vox): «El alcalde de Málaga es un vendemotos de proyectos de 200 millones de euros«

Resaca en psicología es la situación o estado que sigue a un acontecimiento importante. Debería ser la que se vive después de que Málaga fuese ... sede del Mundial de Fútbol en 2030, pero ya este lunes asomaba la resaca de lo que pudo ser y no fue, esa desilusión que recorría el Ayuntamiento de Málaga, algunos funcionarios incluidos. «Es que hemos quedado como la Chata», que decía uno de los más veteranos, frase que hay que revisar para los más jóvenes, «básicamente», como éstos dirían, describe una situación en la que alguien hace el ridículo por su torpeza. Ese sentimiento recorría los pasillos de la Casona, que no estaban tan concurridos como suelen a causa de la temporada estival.

En el PSOE, Vox y Con Málaga no daban crédito a lo ocurrido y están esperando al pleno extraordinario que han forzado los socialistas, al que el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, ya le ha puesto fecha: el próximo jueves 24 de julio, día en el que todos están por reprocharle al regidor «el engaño que ha supuesto para la ciudad y la afición».

Era especialmente duro el portavoz de Vox, Antonio Alcázar, quien argumentaba que «la incapacidad» del primer edil para conformar un proyecto de proyección internacional de primera magnitud como participar en el Mundial, la capitalidad de la Juventud, la Expo 2027, la capitalidad cultural o la Agencia del Medicamento. «El alcalde es un vendemotos de proyectos de 200 millones de euros, que luego no es capaz de culminar», que explicaba el líder de Vox, indicando que «por el camino va habiendo cadáveres, y estos proyectos que pintan tan bien se quedan por el camino, y entre ellos además de la remodelación del estadio de La Rosaleda (270 millones) y el Mundial, que considera »el gran fiasco« del mandato de Paco de la Torre, le suma el Auditorio (210 millones). »El Ayuntamiento está atrancado y van a necesitar un fontanero como en el PSOE para desatascar estos proyectos«, indica. Para el concejal, el Auditorio será otro proyecto que no verá la ciudad, a no ser que entre un consorcio privado o alguna entidad privada, ya que De la Torre es »incapaz de darle vida« y el Ministerio de Cultura tampoco aporta nada. »Mucho me temo que se va a quedar en el cajón«, añade.

«Si esto lo hicieran con el Sevilla o el Betis, los sevillanos quemaban la ciudad», argumenta, «De la Torre no es un buen gestor»

Para Alcázar se veía venir lo de la Rosaleda y el Mundial, prueba de ello ha sido el silencio sepulcral que ha habido en los últimos meses respecto este proyecto, «esta omertá siciliana, y ya nos imaginábamos algo así porque el tiempo corre y no se trabajan bien los proyectos para que salgan adelante. Desde luego, a mí no me ha cogido por sorpresa en absoluto, y esto prueba un fracaso estrepitoso de las tres administraciones, Junta, Diputación y Ayuntamiento», indicaba.

Se pregunta dónde está Moreno Bonilla o Francis Salado, y entiende que de las tres administraciones, la que mayor peso podría tener sería la Junta, «la Málaga querida de Moreno Bonilla, pero ni ha aparecido. Si esto lo hicieran con el Sevilla o el Betis los sevillanos quemaban la ciudad».

Para Alcázar esto demuestra que el alcalde no es «un buen gestor» porque le ha pillado el toro con la vivienda, con la movilidad, en una ciudad que va estar saturada y va a ser un caos absoluto, o la sanidad, en este caso de la Junta, «con los proyectos troncales de la ciudad».

Se despacha con el regidor. El exconcejal de Ciudadanos, que se vuelve viral en X

En el mandato municipal 2015-2019 fue concejal de Ciudadanos, y en anterior, 2019-2023 era asesor de este partido, precisamente del área de Deporte. Llama la atención que el hilo de Alejandro Carballo haya atesorado casi mil 'me gusta' y casi 400 retuits o reposts en una red 'X', que ha perdido mucho fuelle en los últimos tiempos.

Para empezar, Carballo indica que es una vergüenza que Málaga deba renunciar al Mundial 2030, y recuerda que nadie en Málaga pidió ser sede. «La idea nace de la Junta y del Ayuntamiento. Luego se suma la Diputación como copropietaria de la Rosaleda (tercera parte cada administración). La idea, golosa, gusta en la ciudad», subraya, indicando que siempre ha llevado por bandera ser malaguista.

🧵 Soy Alejandro Carballo. Fui concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga. No escondo mi malaguismo, al contrario, lo llevo por bandera.



Hoy quiero dar mi opinión sobre la renuncia de Málaga como sede del Mundial 2030.



Spoiler: es una vergüenza 🧵 pic.twitter.com/xF1U87tieD — Alejandro Carballo (@AleCarballoG) July 12, 2025

El pleno monográfico sobre la Rosaleda y el Mundial malogrado en Málaga, que ha forzado el PSOE, será el próximo jueves 24 de julio

Afirma que nos vendieron que era una oportunidad histórica, y detalla que el proyecto se presentó en marzo de 2023, hace más de dos años, y que mientras que Zaragoza avanzaba, en Málaga no se hizo nada.

«El alcalde siempre aseguró que los plazos se cumplían» hasta que llega el 4 de julio y se indica que sólo 12.500 localidades eran viables en el estadio de atletismo durante las obras de la Rosaleda «por una rotonda, Carreteras lo desmiente» y «ahí estalla el malaguismo suficientemente apaleado».

Lo que ha fallado aquí «es la parálisis crónica y el vamos a reflexionar sobre lo reflexionado que caracteriza al alcalde», y critica que «para tapar su propia incapacidad echan la culpa al malaguismo. Eso, señor De la Torre es de una bajeza moral importante», entre otras lindezas que le dedica a Paco de la Torre, el que fue su socio de gobierno en el mandato pasado, hace tan sólo dos años.