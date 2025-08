Antonio Alcázar: «El equipo de gobierno del PP en Málaga tiene más fuegos que en el monte»

El verano en la Casona tiene estas cosas: que hay carestía de concejales por los pasillos. Algunos se han marchado unos días tras el pleno ... de la bronca, que quedará para los anales; otros están a medio gas, sólo hay que observar cómo está la segunda planta; y otros resisten hasta la feria, para después dar de mano unos días. El portavoz de Vox, Antonio Alcázar, es uno de estos últimos, y en la mañana del miércoles se arrancaba con una valoración del paso del ecuador en el Ayuntamiento de Málaga, mientras llegan convocatorias para el consejo de Urbanismo y una comisión especial de Cuentas, así como otras invitaciones para la Feria de Málaga. La frase le sale de forma espontánea por los acontecimientos vividos en torno a la limpieza en estas últimas semanas: «El equipo de gobierno del PP tiene más fuegos que en el monte», que afirma sonriéndose al ver que los rescoldos siguen vivos en mitad de la canícula.

A Alcázar le parece que el PP tiene un gran desgaste en temas troncales de gobernanza tales como la limpieza, en la que subraya sin ambages que sólo hay que ver los suelos negros que cuelgan muchos malagueños en redes con el hástag #PorrasYoNoMiento. Reseña una información que ofrece SUR sobre el coste de la limpieza en la ciudad, que tomando como base el último padrón (591.637), indica que el servicio de limpieza, recogida y tratamiento de residuos cuesta 255,36 euros al año por malagueño, una cifra histórica.

«Tenemos un gasto brutal en limpieza y los resultados son nefastos; hasta el índice de salubridad es malo. En la plaza de las Flores, la semana pasada, las ratas iban de árbol en árbol, que las he visto», afirma. Uno de sus técnicos añade que en la avenida de Pacífico estaba el suelo del paseo marítimo lleno de cucarachas. Esto se debe, a juicio de Alcázar, a que no se ha gestionado tampoco bien el contrato de plagas, que fue adjudicado hace escasos días.

Lo peor de todo «es la prepotencia de Teresa Porras, que le quita la razón a las personas y les dice que les va a denunciar, cuando es más que obvio que Málaga está sucia, y es su responsabilidad», puntualiza. En el pleno, concretamente, presentaron una iniciativa para externalizar varios servicios de Limasam, ya que «está sobredimensionada y mal gestionada».

Vox indica que ante la falta de vivienda que hay en Málaga toca cambiar el PGOU para que haya más suelo para construir

Le preocupa también a Vox el problema de la vivienda, que sigue in crescendo y exige que el Ayuntamiento sea capaz de poner más suelo en carga y que la Gerencia de Urbanismo trabaje para ser más ágil con los trámites para urbanizar y construir. «Las promotoras y constructoras lo están sufriendo, y Málaga tiene que construir en este momento 5.000 viviendas al año para cubrir la fuerte demanda que hay». «Con 1.700 VPO en tres años, como ha presentado el alcalde, no hacemos nada», subraya. Para el portavoz de Vox, es esencial que se elabore un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que se adapte a la LISTA (Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía) y que permita liberar suelo con mucha más agilidad.

Por encima de las rondas

Entiende que el espacio natural de crecimiento urbanístico debería ser Campanillas y Puerto de la Torre, pero no descarta construir por encima de las rondas siempre que se hagan los estudios ambientales pertinentes.

Para Vox, la movilidad es el siguiente gran problema al que se va a enfrentar Málaga, «y ahí tiene mucha culpa el Gobierno de la nación, que no está implementando las redes y vías de comunicación que necesitan las entradas a la ciudad, que están totalmente colapsadas», indica, añadiendo que el «metro de la Junta también llega tarde para la gran ciudad que empieza a ser Málaga». Y por último, y en eso coincide con la izquierda y con las protestas de los vecinos por limpieza, Alcázar considera que hay una dicotomía en cómo el equipo de gobierno del PP trata y mima el Centro con respecto a los barrios, «que están sucios, abandonados, carentes de infraestructuras, luminarias», a lo que añade que se suma que del gasto municipal, un 60% se dedica a gasto de personal, y no critica a los funcionarios ni a su trabajo, «sino a las decenas de asesores que tiene el PP y que no sabemos ni qué hacen».

Ampliar El portavoz de con Málaga, Nico Sguiglia, en el salón de plenos. Ñito Salas

¿Una canción para la feria? Con Málaga crea la rumba 'La rebelión de las fregonas'

Con Málaga se ha lanzado a crear una rumba techno que han llamado 'La rebelión de las fregonas', que este miércoles subía a redes el portavoz de la coalición de Podemos e IU, Nico Sguiglia. La canción empieza con el 'A ver, a ver, a ver, a ver, a ver' del alcalde Paco de la Torre, en el pleno, que algunos adolescentes se han puesto estos días en bucle, y que tiene su público la verdad. Detrás sigue con «¿Qué pasa con los barrios? Los queremos tan limpios como calle Larios», y afirma que «los barrios de Málaga están fatal, tienen las aceras negras y huelen muy mal, del Palo a Miraflores, de La Palma a las Delicias, en todos los barrios nos come la inmundicia», para llegar a decir que «por eso crece y se asoma, la rebelión de las fregonas».

💃🏻La rebelión de las fregonas.

[Rumba por el cambio]



"¿Qué pasa con los barrios?

Los queremos tan limpios

como Calle Larios



Toma que toma

Esta es la rebelión

de las fregonas"



Se tenía que hacer y se hizo.

🔥Que suene en #Málaga y más allá.#PrimeroLosBarrios#PorrasYoNoMiento pic.twitter.com/NwcUTej6VS — Nico Sguiglia (@NicoSguiglia) August 6, 2025

Como novedad, incorpora al alcalde de Málaga saltando y bailando en el pleno, en unas imágenes realizadas con Inteligencia Artificial (IA). Como explicaba Sguiglia en sus redes sociales, «se tenía que hacer y se hizo». Todo apunta a que acabe sonando en el Rincón Cubano durante la Feria de Málaga.