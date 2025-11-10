Año y medio para las municipales: ya empiezan los codazos para estar en las listas en Málaga capital

Los concejales de los partidos de la Casona han activado el radar, ese mecanismo que ponen en funcionamiento cuando se van acercando las elecciones. Queda ... un año y medio para las municipales de 2027 y ya hablan entre bambalinas de quién repetirá en las listas. Aún es muy pronto para hacer una quiniela porque lo primero que toca saber es si Paco de la Torre repetirá como cabeza de cartel, en el que podría ser su octavo mandato, con 27 años de gobierno municipal y 84 años, que se dice pronto.

¿Qué se dirime en el PP?

Aunque hay algunos interesados de otros partidos que lo jubilan ya, lo cierto es sólo hay que mirar su agenda: alguien que está de retirada no está todas las jornadas omnipresente, presidiendo todos los plenos, dando una rueda de prensa casi al día e interesándose por todos los asuntos con esa curiosidad insaciable que tiene como hasta la fecha. De la Torre es incansable y no es nada nuevo. Lo que ya sí se sabe es que, de presentarse, su número dos, como contamos en esta sección, deberá ser una mujer porque se activarán por ley las listas cremallera. Lo que no es óbice, por otra parte, para el futurible de que si se presentase, saliese elegido y no agotara el mandato, que la número dos mujer podría acabar renunciando en favor de un tercero, que también es normativamente posible. Otra cosa es que la ciudadanía entendiese el salto.

Si en la palestra estaban la portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, y la portavoz popular, Elisa Pérez de Siles; lo cierto es que Elías Bendodo nunca ha dejado de sonar y en realidad es, una vez más, la salsa que está en todos los platos.

Respecto a quiénes irán en las listas en el PP y en los distintos partidos, ya empiezan los agobios y los sofocos. Y no son los de la menopausia. Piénsenlo por un momento:para muchos de los concejales es como si ellos trabajaran en una empresa y dentro de un año y medio no siguieran contando con ellos y les despidieran. Este es su sentimiento real en muchos casos.

Que sí, que esto es otra cosa, que es política, servicio público, que tiene su tiempo, pero los tiempos pueden ser muy amplios, si no que se lo digan a De la Torre, que lleva siendo concejal desde 1995, un total de 30 años hasta la fecha. Se supone que los veteranos concejales del PP tendrán su sitio. Puede que haya alguna baja por edad. Y las independientes, que eligió De la Torre, seguirán en su mano si sigue liderando. Hay concejales del PP que dicen abiertamente que en primera línea debe haber políticos y en segunda línea, en las direcciones generales, que también son políticas, los perfiles más técnicos y profesionales.

¿Cómo están en el PSOE?

En el PSOE está todo por dirimirse. El actual portavoz socialista, Dani Pérez, ya indicó en esta sección que le gustaría volver a concurrir a las municipales por tercera vez, pero recientemente el secretario provincial del partido, Josele Aguilar –quienes le conocen a fondo aseguran que siempre ha querido ser el alcalde de Málaga– indicó que no cerraba la puerta a ser candidato en 2027, así que todo dependerá de cómo se diriman las autonómicas, las generales si el Gobierno hiciese kaput tras la falta de apoyo de Junts, y de los particulares ritmos del partido. En el grupo socialista casi todos ponen la proa mirando a las autonómicas, que dará la medida de otros movimientos.

En todos los partidos se estila eso de 'cuerpo a tierra que vienen los nuestros', que acuñara el político de UCD Pío Cabanillas, y que se ha convertido en un axioma político incontestable.

¿Cómo les va a los que eran los novatos de Vox?

Los dos concejales de Vox, que empezaron el mandato con un grupo municipal novato y siéndolos ellos mismos se ve que le han cogido gusto a la política. En el caso del portavoz, Antonio Alcázar, últimamente lo foguean con reels en Instagram, en los que se sube de tono. Yolanda Gómez, que es abogada y que siempre afirma que está de paso, se gusta en el debate del pleno, en el que puede soltar cargas de profundidad duras y ni siquiera pestañea. Hierática. Curioso porque en las distancias cortas es afable y accesible. Bueno, en realidad son accesibles y educados casi todos los concejales menos muy escasas y deshonrosas excepciones, esa es la verdad.

Las confluencias, combinaciones y permutaciones de IU y Podemos para dirimir si irán juntos en 2027

Por último, y no por ello menos importante, el panorama de Con Málaga, antes Unidas Podemos, Adelante Málaga, Málaga para la Gente y, si nos falta alguna otra denominación, que nos perdonen, que la memoria con tanto cambio falla. La situación del grupo municipal formado por Podemos e IU es la que se conoce dentro y extramuros porque lo escenifican los concejales en cada rueda de prensa que dan. Es decir, que el portavoz, Nico Sguiglia (Podemos), despacha las ruedas de prensa por su cuenta con los suyos y la viceportavoz, Toni Morillas (IU),hace lo propio. Lo cierto es que las únicas veces que se les ve juntos compareciendo ante los medios de comunicación son en las previas al pleno para presentar las mociones del grupo y cuando se sientan en la sesión plenaria.

Podemos e IU se tienen repartidas las comisiones y se turnan para presentar la urgente en el pleno, la iniciativa más potente, aunque luego en sus ruedas de prensa traten temas de forma indistinta. Hubo un tiempo en el que, por cortesía, llegaban a mencionarse en las notas de prensa uno al otro, pero en la última época está pasando a mejor vida.

En esta coalición todo dependerá de los confluyentes, no confluyentes, variaciones, permutaciones y combinaciones como hasta la fecha. Pero, como penúltima píldora, Podemos no asistió al registro del la coalición 'Por Andalucía' para el ámbito andaluz, por lo que se ha quedado fuera, no así IUy Sumar. Pero, de lo que pase cuando lleguen las municipales en Málaga, todavía no hay nada claro y toca recordar que en 2023 IU y Podemos confluyeron, como a ellos les gusta decir, in extremis, con el objetivo de no perder más representatividad, aunque se dejaron un concejal por el camino, y pasaron de tres a dos.