La Corporación municipal salida de las elecciones 2023. En la primera fila, Alcázar, Pérez de Siles, De la Torre, Pérez y Morillas. P. R. Q./Archivo
La Casona del Parque

Año y medio para las municipales: ya empiezan los codazos para estar en las listas en Málaga capital

El nerviosismo se percibe entre los concejales de los partidos de la Casona, donde todavía está por dirimirse si IU y Podemos concurrirán juntos a estas elecciones de 2027

Pilar R. Quirós

Pilar R. Quirós

Málaga

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:04

Comenta

Los concejales de los partidos de la Casona han activado el radar, ese mecanismo que ponen en funcionamiento cuando se van acercando las elecciones. Queda ... un año y medio para las municipales de 2027 y ya hablan entre bambalinas de quién repetirá en las listas. Aún es muy pronto para hacer una quiniela porque lo primero que toca saber es si Paco de la Torre repetirá como cabeza de cartel, en el que podría ser su octavo mandato, con 27 años de gobierno municipal y 84 años, que se dice pronto.

Año y medio para las municipales: ya empiezan los codazos para estar en las listas en Málaga capital