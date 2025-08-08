Los aledaños de Pinosol: decadencia vertiginosa

Los alrededores de la calle Pinosol atraviesan una preocupante situación de abandono que no pasa desapercibida para quienes transitan o viven en la zona. Vecinos ... y comerciantes han alzado la voz ante la creciente acumulación de basura en las aceras y calzadas, donde los restos de botellas, plásticos, papeles y desperdicios diversos forman parte del paisaje diario.

A esto se suma la presencia constante de bolsas de basura fuera de los contenedores, especialmente en la cercana calle Pedro de Quejana, donde esta escena se repite cada día con mayor frecuencia.

«Es una vergüenza. Tenemos un parque precioso, pero todo lo que lo rodea está lleno de basura», lamenta Juan Bernal, vecino del barrio desde hace más de veinte años. «Cada vez hay más suciedad y nadie parece hacerse cargo».

A los problemas de limpieza se añade otro de movilidad: la acumulación de coches mal estacionados en las calles próximas a Pinosol dificulta el paso de vehículos y peatones. En algunos casos, las aceras están completamente invadidas, obligando a los viandantes a caminar por la calzada. La situación es especialmente grave en las horas punta, cuando la falta de plazas de aparcamiento y la ausencia de vigilancia facilitan un caos circulatorio que afecta a residentes, escolares y conductores.

Los vecinos reclaman una actuación urgente para mejorar la limpieza y reforzar el control del estacionamiento. Mientras tanto, la imagen de la zona continúa deteriorándose, dejando una estampa de dejadez que indigna a muchos.