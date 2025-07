El alcalde de Málaga defiende la limpieza en los barrios: «No he recibido ninguna queja cuando he hecho visitas a los distritos» Francisco de la Torre responde a las protestas vecinales de esta semana y recalca que «todos tenemos que hacer un esfuerzo mayor para mantener la limpieza»

Cristina Pinto Viernes, 18 de julio 2025, 13:34

Semana de protestas vecinales por el estado de limpieza de las calles de Málaga y sus barrios. El lunes comenzaron las acciones, impulsadas por la Asociación de Vecinos 'Proyecto Dignidad Miraflores de los Ángeles' y la plataforma 'Málaga Ha Vesos', y han continuado durante toda la semana. La concejala Teresa Porras ya respondió advirtiendo que denunciará «si siguen falseando cosas así de la ciudad» y ahora es el alcalde el que ha tomado la palabra sobre el asunto.

«En el recorrido que hago por los barrios de Málaga no he tenido ninguna queja sobre estos temas. Cuando las tengamos, lo transmitiremos al Área de Servicios que se encarga de atender estas cuestiones. Pero no hay diferencia entre los barrios y, además, hay que hacer un esfuerzo mayor para mantener entre todos la limpieza», declaró Francisco de la Torre.

Durante las declaraciones, el alcalde hizo alusión a la necesidad «de cumplir con los horarios en los que hay que tirar los muebles», por ejemplo. «Tenemos que colaborar todos porque el trabajo que se hace desde Limasam es muy bueno, pero cada uno tiene que poner de su parte para que funcione mucho mejor», concluyó De la Torre.

Las protestas de esta semana han pasado desde la limpieza de los alrededores del CEIP Miraflores de los Ángeles a manos de los vecinos con cubos y fregonas; acciones a las puertas del Ayuntamiento con bolsas de basura; pancartas con lemas como 'Málaga sucia', 'Barrios sucios'; hasta concentraciones en barrios como Santa Paula. «Estamos indignados», apuntan desde los diferentes colectivos vecinales.