El alcalde de Málaga abre el nuevo curso político en un coloquio organizado por SUR

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, abrirá el nuevo curso político en un encuentro coloquio organizado por SUR. La cita, con la colaboración ... de la Fundación Cajasol, tendrá lugar el próximo lunes, 15 de septiembre, a partir de las 9.00 de la mañana en el hotel AC Málaga Palacio (asistencia por invitación).

En esta cita, el regidor debatirá con el director de este diario, Manolo Castillo, sobre los temas más candentes de la actualidad política en el Ayuntamiento de la capital. En la cita también intervendrá el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido.

En la agenda del alcalde de Málaga, de cara a la vuelta a la actividad política y de gestión tras el descanso veraniego, la necesidad de construir viviendas de VPO ocupa el número uno entre las prioridades, pues tal es el grado de preocupación de los ciudadanos. Junto a ello, también destaca entre las inquietudes de los malagueños la cuestión de la limpieza, especialmente en los barrios; y unido a lo anterior, la futura tasa de basura que se empezará a cobrar el año que viene.

Guadalmedina

Mientras, en cuanto a infraestructuras, De la Torre tiene entre sus máximas prioridades sacar adelante el proyecto del auditorio en el muelle de San Andrés del puerto, para lo que no encuentra el apoyo del Gobierno central y trata de conseguir patrocinios privados. Sin salir del capítulo de las obras públicas, también aparece la cuestión del río Guadalmedina, donde ya avanza (sobre el papel) el proyecto de los llamados puentes plaza, para aumentar el uso público del amplio espacio disponible sobre el cauce.

Y, por supuesto, entre las inquietudes de los asistentes a este encuentro coloquio estará sin duda la cuestión de la sucesión de Francisco de la Torre como candidato del PP a la Alcaldía de Málaga; y la posibilidad de que pueda volver a concurrir en las siguientes elecciones municipales de 2027.