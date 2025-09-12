Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en la sede de SUR. Dani Maldonado
Lunes 15, hotel AC Málaga Palacio

El alcalde de Málaga abre el nuevo curso político en un coloquio organizado por SUR

Francisco de la Torre debatirá con el director de este diario, Manolo Castillo, sobre los temas más candentes de la actualidad política en la capital

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:00

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, abrirá el nuevo curso político en un encuentro coloquio organizado por SUR. La cita, con la colaboración ... de la Fundación Cajasol, tendrá lugar el próximo lunes, 15 de septiembre, a partir de las 9.00 de la mañana en el hotel AC Málaga Palacio (asistencia por invitación).

