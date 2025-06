El alcalde de Barcelona sí sabe, no contesta: no opina del plan de los 2.000 minipisos de Paco de la Torre que Dani Pérez critica

El alcalde de Barcelona, Jaume Colboni, que antes de ir a una cita con el alcalde de Málaga y otros regidores se reunía con el ... portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Dani Pérez y con colectivos vecinales para analizar la emergencia habitacional que vive España, quiso ser prudente. «Muy pulcro», afirmó cuando este periódico le preguntaba por la disyuntiva en la que se encuentra el grupo socialista, que tendrá que enfrentarse al pleno del próximo 2 de julio en el que se aprobará el plan de los 2.000 minipisos que llevará el alcalde Paco de la Torre a construirse para alquiler en una veintena de parcelas de equipamiento, y de los que Dani Pérez ha venido criticando hasta la fecha.

Collboni, que sí sabía pero no contestaba porque hace relativamente bien poco inauguraba junto a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, una promoción de 'vivienda de alquiler asequible para jóvenes' de 50 y 40 metros cuadrados (con una y dos habitaciones respectivamente), afirmó, sin contestar a las preguntas de este periódico, que iba a «omitir opiniones de política local, no vengo a entrar en debates locales», subrayó al tiempo que indicó que tenía «el máximo respeto institucional por el alcalde de Málaga». En esta línea, tampoco quiso pronunciarse, obviamente sobre la frase de Dani Pérez acerca de que De la Torre no le llegaba al alcalde de Barcelona ni a la suela del zapato y para cerrar el círculo de la diplomacia subrayó que Dani Pérez tenía todo su apoyo. Lo mismo cuando se le preguntaba por el hotel de la torre del Puerto, que puede asemejarse al hotel Vella, de Barcelona. «Apoyo lo que diga este señor», que dijo del portavoz socialista, Dani Pérez. Así que Collboni ha estado de lo más diplomático, sin pisar ningún charco, sin contestar ninguna pregunta sobre Málaga, ni entrar en ninguna polémica.

Dani Pérez tampoco quiso hacer declaraciones sobre el plan de los minipisos, así que ya se verá en el pleno cuál es el voto del grupo socialista a este proyecto municipal, que ha levantando tantas críticas en la oposición, y que supondría aprobar la segunda fase del decreto ley de medidas urgentes para construir más vivienda protegida de la Junta, que determinará qué parcelas de equipamiento de la ciudad cambiarán el uso del suelo para poder construir VPO (quedarían fuera las de uso sanitario y educativo).

Aparte de construir minipisos en Barcelona de 'alquiler asequible para jóvenes', cuestión en la que Collboni no quiso entrar, el alcalde de Barcelona explicó cuál era su modelo para salir de la crisis habitacional que vive tanto la Ciudad Condal como otras grandes ciudades del país y de Europa. Afirmó que los alcaldes tienen «todas las incumbencias aunque no todas las competencias» sobre vivienda, ya que los ciudadanos la mostraban su preocupación por no poder acceder a un piso, motivo por el cual estaba poniendo en marcha un «movimiento de alcaldes por el derecho a quedarse», y que los jóvenes no se vean expulsados de sus ciudades.

Primero, el socialista Collboni subrayó que hay que «acabar con los pisos turísticos», de tal forma que «todos los que no sean de uso residencial deben pasar a serlo», por lo que en noviembre de 2028, la Ciudad Condal no tendrá ninguna turística (si sigue gobernando), ya que en 2023 decidió revocar las licencias a todos los pisos turísticos a los cinco años. «Hay un amplísimo 70-80% de población que está de acuerdo», puntualizó, a lo que añadió que ya hay sentencias favorables del Tribunal Constitucional en este sentido «porque en emergencia habitacional el ayuntamiento puede intervenir».

El alcalde de la Ciudad Condal también explicaba que los precios del alquiler habían subido un 70% en una década, y que cada vez más gente tenía que invertir más del 30% de su salario en la vivienda por lo que decidió hacer dos cosas: aumentar la oferta de vivienda e intervenir el mercado. La oferta de vivienda, dijo, lo ha hecho gracias a la construcción actualmente de 5.000, de lo que subrayó que había que tener un ritmo de 1.000 viviendas al año para alquiler social.

En cuanto a intervenir el mercado, Collboni subrayó que se había acogido a la Ley de Vivienda para declarar Barcelona como ciudad tensionada «y topar los precios del alquiler», de tal forma que el dato interanual es que habían bajado un 8,5% el coste. Subrayó que estos datos los conocía de primera mano porque son los datos oficiales del registro de contratos del Departamento del Territorio, «los datos no son de ninguna plataforma, que pueden ofrecer datos inexactos e interesados».

Dani Pérez: «El problema de la vivienda afecta a todo el territorio nacional»

De Dani Pérez, Collboni subrayó que su compañero socialista «estaba haciendo una labor fantástica desde el Ayuntamiento de Málaga, una oposición constructiva es la que plantea alternativa». Pérez, por su parte, subrayó en esta ocasión que el problema de la vivienda no es sólo de Málaga, sino que es el principal problema en Andalucía, y que afecta a todo el territorio nacional. En esta tesitura puso como ejemplo de las políticas de vivienda al regidor de Barcelona, por lo que le pidió a De la Torre que «tome medidas para que baje el precio de la vivienda en régimen de alquiler y compra» y puso sobre la mesa los 34.000 demandantes de VPO en Málaga, así como las 14.000 viviendas de uso turístico de Málaga frente a las 10.000 de Barcelona.

«Hacen falta muchos Collbonis», subrayó Pérez emulando a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y subrayó que el alcalde de Barcelona había reclamado a Airbnb que retirase 400 anuncios de viviendas de uso turístico (VUT) ilegales de la capital catalana de la plataforma. «Hay que intervenir en el mercado, sólo así protegeremos el fin social, que es vivir y no especular», puntualizó el portavoz socialista.