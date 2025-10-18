Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Málaga

Activistas de Flotillas de la Libertad piden que «todos los ojos sigan en Gaza»

Manu Pineda, María Plata, Rafa Borrego y Elisabeth Di Luca han protagonizado un encuentro este sábado en Málaga

EP

Málaga

Sábado, 18 de octubre 2025, 16:41

Comenta

Activistas malagueños que han participado en distintas Flotillas de la Libertad, algunos en las de las últimas semanas, han pedido que «todos los ojos sigan ... en Gaza» y que desde la sociedad «no nos olvidemos de Palestina».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Evacuado en helicóptero un motorista de 31 años tras colisionar con una furgoneta en El Morche
  2. 2 Condenan a una comunidad a reparar las filtraciones de una terraza comunitaria, pese a que el propietario que tenía su uso la incorporó a su casa como salón
  3. 3 Los policías que salvaron a un hombre que saltó al vacío en Vélez: «Lo hemos sujetado como si fuera la última cosa en la Tierra»
  4. 4 Arrancan de un mordisco un trozo de un dedo a un jugador en un partido de juveniles en Vélez-Málaga
  5. 5 Un albañil fallece tras sufrir un infarto en el trabajo y el Tribunal Supremo concluye que no es accidente laboral
  6. 6 Dos policías sujetan 20 minutos a un hombre que saltó al vacío desde un segundo piso en Vélez-Málaga
  7. 7 Mena estrena un imponente retablo en su capilla de la iglesia de Santo Domingo
  8. 8 Aemet activa dos avisos en Andalucía y advierte de «chubascos localmente fuertes y tormentas»
  9. 9 La hija de Antonio Banderas se casa en un hotel de lujo de Valladolid
  10. 10

    «Hay que tener en casa una radio a pilas, linternas, una hornilla a gas, conservas y dinero en metálico»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Activistas de Flotillas de la Libertad piden que «todos los ojos sigan en Gaza»

Activistas de Flotillas de la Libertad piden que «todos los ojos sigan en Gaza»