¿Abren las tiendas en Málaga este lunes festivo, 8 de septiembre?

Los más afortunados tendrán un fin de semana más largo de lo habitual. Este lunes, 8 de septiembre, Málaga capital celebra la festividad de su ... Patrona, la Virgen de la Victoria. Por este motivo, será día no laborable en la capital de la Costa del Sol, lo que permitirá a algunos disfrutar de tres días seguidos de descanso.

Y como suele ocurrir cuando llega un festivo, se plantea la duda: ¿abren las tiendas en este ocasión? La respuesta es afirmativa, por lo que en la capital se podrá ir de compras este lunes en los centros comerciales Málaga Plaza, Rosaleda, Larios Centro, Vialia Málaga-Estación María Zambrano, Los Patios, Plaza Mayor y McArthurGlen Designer Outlet Málaga, y el parque comercial Málaga Nostrum. También levantarán la persiana El Corte Inglés, Ikea, Carrefour, Leroy Merlin, Conforama, Verdecora y Muelle Uno. Por su parte, los comercios que cuentan con una superficie inferior a los 300 metros tienen potestad para decidir si abren en estos días extra o no, como sucede a lo largo de todo el año.

En la provincia, al no ser festivo, atenderán al público como un lunes corriente los centros comerciales Miramar (Fuengirola), Rincón de la Victoria, Puerto Marina Shopping en Benalmádena, El Corte Inglés de Mijas y Marbella, La Trocha (Coín), La Verónica (Antequera), La Cañada (Marbella), El Ingenio (Vélez-Málaga) y Centro Comercial CostasolCentro (Torremolinos).

Hasta el próximo 30 de septiembre abren todos los días, sin descanso, los comercios de Málaga capital y de once municipios costeros catalogados como Zonas de Gran Afluencia Turística. En esta situación se encuentran la capital de la Costa del Sol así como los establecimientos ubicados en los términos municipales de Algarrobo, Benalmádena, Estepona, Fuengirola, Manilva, Marbella, Mijas, Nerja, Rincón, Torremolinos y Vélez-Málaga.