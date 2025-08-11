El sorteo de La Primitiva de este lunes deja más de 64.000 euros en Vélez-Málaga
Lunes, 11 de agosto 2025, 23:41
Un acertante de segunda categoría de La Primitiva en Vélez-Málaga se ha llevado 64.103 euros en el sorteo celebrado este lunes, 11 de ... agosto. El boleto fue vendido en la adeministración número 2 del municipio malagueño, situado en Alcalde J. Herrera, 23.
La combinación ganadora de La Primitiva de este lunes ha estado formada por los números 32, 44, 40, 20, 46 y 11. El número complementario ha sido el 15, el reintegro el 8 y el Joker, 4253111.
No han existido boletos acertantes de categoría especial ni de primera categoría, por tanto, el fondo destinado a ambas categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de primera categoría con categoría especial podría ganar 52.500.000,00 euros.
De Segunda Categoría, además de en Vélez-Málaga, ha habido otro acertante en Olot (Girona).
