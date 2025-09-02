El sorteo de la Bonoloto deja más de 44.000 euros en Benagalbón

El sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 2 de septiembre, ha dejado un premio de segunda categoría en Benagalbón. La persona ganadora se ha ... embolsado 44.474 euros. El boleto fue validado en el despacho receptor número 50.555.

La combinación ganadora ha estado compuesta por los números 5, 42, 13, 45, 12 y 44. El número complementario ha sido el 15 y el reintegro, el 0. La recaudación ha ascendido a 2.176.632 euros.

De primera categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante validado en la Administración de Loterías número 113 de Sevilla, situada en el centro comercial Los Arcos.

De segunda categoría (cinco aciertos más Complementario), además del sellado en Benagalbón, hay otros dos boletos acertantes validado en los despachos receptores número 7.260 de Mérida (Badajoz), y en el número 53.910 de Mula (Murcia).