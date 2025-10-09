Resultado del sorteo La Primitiva del jueves, 09 de octubre de 2025

DS Jueves, 9 de octubre 2025, 23:00 Comenta Compartir

Comprueba la combinación ganadora del sorteo de La Primitiva y el Joker celebrado hoy.

¿Cuáles son las probabilidades de ganar en La Primitiva? Ganar en La Primitiva puede ser el sueño de muchos, pero la realidad es que las probabilidades no están del lado de los jugadores. Aquí te explicamos las posibilidades según cada categoría de premios: Premio de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro): Este es el premio gordo, y como era de esperar, es extremadamente difícil de alcanzar, con una probabilidad de 1 entre 139.838.160. Esas probabilidades mínimas explican los botes millonarios que se acumulan.

1ª Categoría (6 aciertos): Acertar los 6 números sin el Reintegro ya es complicado, pero las probabilidades son ligeramente mejores que el premio máximo, con 1 entre 13.983.816. Aun así, sigue siendo una apuesta arriesgada.

2ª y 3ª Categorías (5 aciertos + Complementario o 5 aciertos): Aquí las probabilidades empiezan a mejorar. Lograr 5 aciertos más el Complementario tiene una probabilidad de 1 entre 2.330.636, mientras que acertar solo 5 números es de 1 entre 55.491. Aunque sigue siendo un gran reto, te acerca a un buen premio.

4ª y 5ª Categorías (4 y 3 aciertos): Estas son las categorías donde más jugadores suelen conseguir un premio. Acertar 4 números tiene una probabilidad de 1 entre 1.032, mientras que acertar 3 números es bastante más probable, con 1 entre 57. El premio será menor, pero las posibilidades son mucho más altas.

Reintegro: Es la opción más sencilla de todas. Si consigues el Reintegro, al menos recuperas el dinero invertido en el boleto. Las probabilidades en esta categoría son de 1 entre 10, lo que la convierte en la forma más fácil de obtener un premio.

