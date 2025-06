¿Qué ha pasado con el bote histórico de Euromillones de 250 millones?

Ester Requena Sábado, 7 de junio 2025, 09:26 Comenta Compartir

Los números 30, 29, 21, 20 y 35 con las estrellas 2 y 12 no le dieron buena suerte a nadie en el sorteo del Euromillones de este viernes 6 de junio en el que había un bote histórico para el ganador: 250 millones de euros, el más alto en la historia del concurso. Sí hubo acertantes de segunda categoría (cinco múmeros más una estrella), concretamente siete que se embolsan más de 2,7 millones de euros cada uno... pero ninguno de ellos en España.

Así que al no haber acertantes de primera categoría (5 + 2) en este sorteo, desde Loterías y Apuestas del Estado ya han avanzado que el bote se mantiene en juego para el próximo sorteo, que será el próximo martes 10 de junio. Si toca en España, sería el mayor premio repartido en nuestro país, ya que el récord de Euromillones está en 190 millones que se llevó un boleto el 6 de octubre de 2017 en Las Palmas de Gran Canaria

¿Y qué pasa si no vuelve a llevárselo nadie como ha pasado este viernes? Pues que EuroMillones mantendría el bote de 250 millones de euros durante un máximo de cuatro sorteos sucesivos (ya tres tras el celebrado este viernes). Si en el quinto sorteo volviera a darse la misma circunstancia que no hubiese ganadores de primera categoría, pues el eurobote pasaría a incrementar el fondo para premios de la categoría inmediatamente inferior en la que hubiera al menos un acertante. Es decir, primero se sumaría a la segunda. Si no hubiese, a la tercera...

El bote lleva acumulándose desde el pasado 8 de abril, cuando EuroMillones puso en juego su fondo garantizado de 17 millones de euros, que es la cantidad mínima que ofrece para un solo acertante de primera categoría. A partir de ahí, al no haber aparecido acertantes de dicha categoría en ninguno de los sorteos celebrados hasta ahora, el bote ha ido incrementándose progresivamente.