Un premio del Euromillones histórico: un único acertante gana 250 millones de euros
En el sorteo de este martes 19 hubo un acertante de primera categoría, en Francia
Málaga
Martes, 19 de agosto 2025, 23:46
Todo el mundo sueña con ganar la lotería, el cuponazo, el gordo de Navidad o un sorteo similar. Para pagar la hipoteca, para tapar algún ... agujero, para regalarse un viaje o un capricho en forma de coche nuevo. Pero, ¿y si le tocasen 250 millones de euros a un sólo acertante? Esto es lo que ha pasado con el Euromillones de este martes 19 de agosto, en el que estaba en juego el bote más grande la historia de Euromillones. 250 millones de euros, una cantidad que ya ganaron anteriormente en este sorteo un acertante de Austria y otro de Irlanda.
Ahora, esos 250 millones de euros han ido a parar a Francia, a un acertante de primera categoría (5+2). De nuevo el premio gordo esquiva a los jugadores de España, aunque en el sorteo de este martes también se ha repartido suerte en nuestro país. El boleto acertante de El Millón ha sido validado en el Despacho Receptor nº 86.395 de Redondela (Pontevedra), situado en Ribeira, 7. Además, en España existe un boleto acertante de Segunda Categoría (5 + 1), que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 79.875 de Guadassuar (Valencia). Este premio de Segunda Categoría es de 270.238,94 euros, mientras que hay otro acertante, en este caso de tercera categoría en Roses (Girona) que se lleva 38.515,68.
Estos son los números premiados en el sorteo de Euromillones de este martes:
24 31 34 41 43
Estrellas: 06 y 08
EL MILLÓN: SJV92773
