Un premio del Euromillones histórico: un único acertante gana 250 millones de euros

En el sorteo de este martes 19 hubo un acertante de primera categoría, en Francia

Enrique Miranda

Enrique Miranda

Málaga

Martes, 19 de agosto 2025, 23:46

Todo el mundo sueña con ganar la lotería, el cuponazo, el gordo de Navidad o un sorteo similar. Para pagar la hipoteca, para tapar algún ... agujero, para regalarse un viaje o un capricho en forma de coche nuevo. Pero, ¿y si le tocasen 250 millones de euros a un sólo acertante? Esto es lo que ha pasado con el Euromillones de este martes 19 de agosto, en el que estaba en juego el bote más grande la historia de Euromillones. 250 millones de euros, una cantidad que ya ganaron anteriormente en este sorteo un acertante de Austria y otro de Irlanda.

