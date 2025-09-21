Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La ONCE reparte más de 1,6 millones de euros en el mercado central de Cádiz

El sorteo del último sábado de agosto ha dejado otros 200.000 euros en premios en Algeciras, con diez cupones premiados con 20.000 euros cada uno

EP

cÁDIZ

Domingo, 21 de septiembre 2025, 12:28

El sorteo del fin de semana de la ONCE de este sábado ha dejado en Cádiz un gran premio, un Sueldazo de 300.000 euros ... al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años, que suma un premio de 1,5 millones de euros, además de otros 140.000 euros en la capital gaditana y otros 200.000 euros en Algeciras.

