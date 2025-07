La ONCE reparte 280.000 euros en Fuengirola

El sorteo de la ONCE de este lunes ha dejado una parte de su fortuna en Fuengirola con 280.000 euros en premios que ha ... repartido Jose Luis Sánchez, que vendió ayer ocho cupones premiados con 35.000 euros cada en la ciudad malagueña.

Sánchez es vendedor de la ONCE desde 2018 y ha llevado la suerte a la Avenida Matías Saenz de la localidad, donde reparte ilusión diariamente. «Para mí dar ocho cupones es como si me hubiese tocado uno a mí» afirma rotundamente, con una felicidad que no puede disimular. «He tenido la suerte de dar uno de los premios a uno de mis mejores amigos, y la alegría que sentí anoche fue increíble» cuenta este martes, todavía pendiente de averiguar quiénes fueron los demás afortunados. «Él no se lo creía, pero yo no cabía en mí» añade el vendedor, que se declara «orgulloso de repartir premios a quienes compran con ilusión».

El sorteo de este lunes estaba dedicado a la Feria Internacional del Ajo de La Pedroñera, en Cuenca, y dejó 350.000 euros con 10 cupones premiados en Dos Hermanas (Sevilla). El resto de sus premios fueron a parar a Castilla La Mancha y La Rioja.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.