La ONCE reparte 200.000 euros en el mercado de Huelin de Málaga

El vendedor Rafael Delgado expedió diez cupones premiados con 20.000 euros

SUR

Lunes, 11 de agosto 2025, 13:02

El sorteo del fin de semana de la ONCE de este sábado ha dejado una parte de su fortuna en la capital malagueña con 200. ... 000 euros en premios que ha repartido Rafael Delgado Sanles. Delgado, que es vendedor de la ONCE desde 2006, vendió diez cupones premiados con 20.000 euros cada uno en el mercado de Huelin. «Había dado algún premio antes, pero dar uno tan grande me ha hecho muy feliz, y espero que, a los afortunados también. Repartir suerte de esta manera es una sensación única para nosotros, le da sentido a todo», afirmó el vendedor.

