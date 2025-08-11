La ONCE reparte 200.000 euros en el mercado de Huelin de Málaga

El sorteo del fin de semana de la ONCE de este sábado ha dejado una parte de su fortuna en la capital malagueña con 200. ... 000 euros en premios que ha repartido Rafael Delgado Sanles. Delgado, que es vendedor de la ONCE desde 2006, vendió diez cupones premiados con 20.000 euros cada uno en el mercado de Huelin. «Había dado algún premio antes, pero dar uno tan grande me ha hecho muy feliz, y espero que, a los afortunados también. Repartir suerte de esta manera es una sensación única para nosotros, le da sentido a todo», afirmó el vendedor.

El sorteo de este sábado estaba dedicado al 1800 aniversario del nacimiento de San Lorenzo. El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones. Para mañana martes, 12 de agosto, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 10 millones de euros. Y para el próximo 15 de agosto, el Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE pone en juego un premio mayor de 15 millones de euros y repartirá 10 premios de 1 millón de euros a las cinco cifras y serie de la segunda a la decimoprimera extracciones completas.

