Ningún acertante de primera categoría en el Euromillones, por lo que el bote de 250 millones se mantiene

Raquel Merino Málaga Viernes, 13 de junio 2025, 23:03 Comenta Compartir

Una nueva oportunidad para llevarse el bote más alto en la historia del Euromillones: 250 millones de euros. Será el martes 17 de junio, ya que en el sorteo celebrado este viernes 13 no ha habido acertantes de primera categoría (5 + 2). Si tocara en España, sería el mayor premio repartido en el país, ya que el récord de Euromillones está en 190 millones que se llevó un boleto el 6 de octubre de 2017 en Las Palmas de Gran Canaria

La combinación ganadora de este viernes ha correspondido a los números 43, 40, 45, 02 y 28, con las estrellas 3 y 7. En España, ha habido un boleto acertante de segunda categoría (5 + 1), validado en la administración de Loterías número 3 de Alazira (Valencia), y tres de tercera categoría (5 + 0). Por su parte, el boleto acertante de El Millón ha sido validado en la administración de Loterías número 55 de Sevilla.

¿Y qué pasa si no vuelve a llevárselo nadie el martes 17? EuroMillones comunicó que mantendría el bote de 250 millones de euros durante un máximo de cuatro sorteos sucesivos (ya uno tras el celebrado este viernes). Si en el quinto sorteo, volviera a darse la misma circunstancia que no hubiese ganadores de primera categoría, el eurobote pasaría a incrementar el fondo para premios de la categoría inmediatamente inferior en la que hubiera al menos un acertante. Es decir, primero se sumaría a la segunda. Si no hubiese, a la tercera...

El bote lleva acumulándose desde el pasado 8 de abril, cuando EuroMillones puso en juego su fondo garantizado de 17 millones de euros, que es la cantidad mínima que ofrece para un solo acertante de primera categoría. A partir de ahí, al no haber aparecido acertantes de dicha categoría en ninguno de los sorteos celebrados hasta ahora, el bote ha ido incrementándose progresivamente.

Temas

Euromillones