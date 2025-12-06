Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Lotería Nacional del sorteo extraordinario de la Constitución del 6 de diciembre de 2025: ganadores y resultados

Un ganador se ha llevado 15 millones de euros al décimo con el número 94703

Ester Requena

Sábado, 6 de diciembre 2025, 13:32

El sorteo extraordinario por el día de la Constitución de la Lotería Nacional ha dejado un nuevo agraciado con 15 millones al décimo. Concretamente, el ... poseedor del número 94703 en su fracción sexta de la serie octava. Además, ese mismo número ha repartido 1.300.000 euros por serie (130.000 euros cada décimo) en administraciones de Las Palmas, Tarancón (Cuenca), Torrecaballeros (Segovia), Sevilla, El Medano (Santa Cruz de Tenerife), Valladolid y Cadrete (Zaragoza).

