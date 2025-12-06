Lotería Nacional del sorteo extraordinario de la Constitución del 6 de diciembre de 2025: ganadores y resultados

El sorteo extraordinario por el día de la Constitución de la Lotería Nacional ha dejado un nuevo agraciado con 15 millones al décimo. Concretamente, el ... poseedor del número 94703 en su fracción sexta de la serie octava. Además, ese mismo número ha repartido 1.300.000 euros por serie (130.000 euros cada décimo) en administraciones de Las Palmas, Tarancón (Cuenca), Torrecaballeros (Segovia), Sevilla, El Medano (Santa Cruz de Tenerife), Valladolid y Cadrete (Zaragoza).

El segundo premio ha recaído en el número 67906, que ha dejado agraciados en seis provincias. Concretamente, premiado con 250.000 euros al número (25.000 euros cada décimo), se ha despachado en administraciones de Llinars del Vallès (Barcelona), Bailén (Jaén), Pontevedra, Salt (Girona), Tuineje (Las Palmas) y Bormujos (Sevilla).

Los reintegros han recaído en los números terminados en 2, 4 y 3.

Consulta aquí la lista oficial de premios: