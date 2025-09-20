Lotería Nacional del sábado 20 de septiembre de 2025: ganadores y resultados

El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado 20 de septiembre ha dejado un premio muy repartido por toda la geografía nacional. El primer ... premio ha recaído en el número 31.885 y se ha vendido en más de una decena de aministraciones de diferentes provincias. Por su parte, el segundo premio, el 37.284, se ha despachado de manera íntegra en la provincia de Guadalajara con una 'recompensa' de 120.000 euros al número.

Según la nota enviada a los medios por la Administración de Loterías y Apuestas del Estado el primer premio, de 600.000 euros al número, se ha despachado en las provincias de Barcelona, Vizcaya, Cádiz, Coruña, Guipúzcoa, las Palmas, Murcia, Sevilla, Valencia y Zamora.

En el sorteo de este sábado se han entregado reintegros a los número 5, 4 y 3.

Consulta la lista oficial de premios del sorteo de la Lotería Nacional