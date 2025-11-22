Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Lotería Nacional del sábado 22 de noviembre de 2025: ganadores y resultados

El primer premio se ha repartido por diferenets puntos de la geografía española

SUR

Sábado, 22 de noviembre 2025, 14:16

El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado 22 de noviembre, ya tiene ganadores. El primer premio, el número 74.622, (con 600.000 ... euros al número) ha recaído en diferentes provincias españolas: Alicante, Barcelona, Burgos, Guadalajara, Islas Baleares, Las Palmas, Madrid, Valencia y Zaragoza.

