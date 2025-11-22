Lotería Nacional del sábado 22 de noviembre de 2025: ganadores y resultados

El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado 22 de noviembre, ya tiene ganadores. El primer premio, el número 74.622, (con 600.000 ... euros al número) ha recaído en diferentes provincias españolas: Alicante, Barcelona, Burgos, Guadalajara, Islas Baleares, Las Palmas, Madrid, Valencia y Zaragoza.

Por su parte, el segundo premio, el 06.951, también ha dejado agraciados en diferentes puntos de la geografía española. Concretamente el número, premiado con 120.000 euros al número (12.000 euros cada décimo), se ha vendido en Albacete, Almería, Vizcaya, Guipúzcoa, Gerona, Huesca, Baleares y Toledo.

Por último, los reintegros han caído en los siguientes números: 2, 1 y 6.