Lotería Nacional del sábado 22 de noviembre de 2025: ganadores y resultados
El primer premio se ha repartido por diferenets puntos de la geografía española
SUR
Sábado, 22 de noviembre 2025, 14:16
El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado 22 de noviembre, ya tiene ganadores. El primer premio, el número 74.622, (con 600.000 ... euros al número) ha recaído en diferentes provincias españolas: Alicante, Barcelona, Burgos, Guadalajara, Islas Baleares, Las Palmas, Madrid, Valencia y Zaragoza.
Por su parte, el segundo premio, el 06.951, también ha dejado agraciados en diferentes puntos de la geografía española. Concretamente el número, premiado con 120.000 euros al número (12.000 euros cada décimo), se ha vendido en Albacete, Almería, Vizcaya, Guipúzcoa, Gerona, Huesca, Baleares y Toledo.
Por último, los reintegros han caído en los siguientes números: 2, 1 y 6.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión