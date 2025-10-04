Lotería Nacional del sábado 4 de octubre de 2025: ganadores y resultados
El primer premio ha caído íntegro en la localidad de Getxo, en Vizcaya
Málaga
Sábado, 4 de octubre 2025, 13:56
El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado 4 de octubre ha dejado agraciados por toda España. Si bien, el primer premio, el número ... 62.251, (con 600.000 euros al número) ha recaído íntegro en la localidad de Getxo, en Vizcaya.
Por su parte, el segundo premio, el 07.288, ha dejado agraciados en nueve provincias. Concretamente, premiado con 120.000 euros al número (12.000 euros cada décimo), se ha despachado en administraciones de Pola de Laviana (Asturias), Conil de la Frontera (Cádiz), Cuenca capital, Moguer (Huelva), El Tablero (Las Palmas), Madrid, Salamanca, La Matanza de Acentejo (Santa Cruz de Tenerife) y Eliana (Valencia).
Los reintegros han recaído en los números terminados en 1, 4 y 5. En esta ocasión la imagen del décimo estaba dedicada a los 90 años de historia en movimiento.
Consulta aquí la lista oficial de premios
