Lotería Nacional del sábado 16 de agosto de 2025: ganadores y resultados

El primer premio, el 05.958, se ha consignado en varios puntos de la geografía española

Rossel Aparicio

Rossel Aparicio

Málaga

Sábado, 16 de agosto 2025, 13:47

El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado 16 de agosto ha repartido su primer y segundo premio en varios puntos de la geografía ... española. Así el primer premio, el 05.958 (con una recompensa de 600.000 euros al número), se ha consignado en Alicante, Ávila, Barcelona, Cáceres, Gipúzcoa, Jaén, Las Palmas, Madrid, Murcia, Salamanca y Sevilla.

