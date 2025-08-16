Lotería Nacional del sábado 16 de agosto de 2025: ganadores y resultados
El primer premio, el 05.958, se ha consignado en varios puntos de la geografía española
Málaga
Sábado, 16 de agosto 2025, 13:47
El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado 16 de agosto ha repartido su primer y segundo premio en varios puntos de la geografía ... española. Así el primer premio, el 05.958 (con una recompensa de 600.000 euros al número), se ha consignado en Alicante, Ávila, Barcelona, Cáceres, Gipúzcoa, Jaén, Las Palmas, Madrid, Murcia, Salamanca y Sevilla.
Por su parte, el segundo premio, el 03.127 (120.000 euros al número) se ha despachado en administraciones de distintas ciudades: Asturias, Barcelona, Burgos, Cantabria, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, Coruña, Granda, Huesca, Lleida, Madrid, Sevilla y Soria.
El reintegro ha recaído en los números 8, 4 y 9.
Consulta los números y las administraciones agraciadas.
