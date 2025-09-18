La Lotería Nacional deja en Málaga este jueves parte del primer y del segundo premio

El sorteo de la Lotería Nacional de este jueves 18 de septiembre ha repartido varios cupones premiados en la provincia de Málaga, tanto en Málaga ... capital como en Marbella. Varios cupones del primer y segundo premio de este jueves han dejado premiados en Málaga.

En concreto, el primer premio (300.000 euros al número) ha caído en el número 63.611, que ha sido consignado en varios puntos de España, entre ellos en la administración de Loterías número 35, conocida como La Piedad, y ubicada en la calle Duque De Rivas, 2, en el barrio malagueño del Molinillo. Se trata de una de las administraciones más conocidas de Andalucía, con un enorme volumen de ventas 'on line', por lo que el ganador puede ser perfectamente de fuera de Málaga, y que ha repartido en otras ocasiones muchos premios importantes.

En el caso del segundo premio (60.000 euros al número) ha recaído en el 72.818, que se ha vendido en varias administraciones malagueñas. En el caso de Málaga capital hay números consignados en Avenida de la Luz, 19, en Alcalde Díaz Zafra, 26; en calle Lagunillas, 66 y en Manuel Altolaguirre, 28. Además, en Marbella se ha vendido en la administración ubicada en la calle Galveston, 1.