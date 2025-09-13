Cae en Málaga el primer premio de la Lotería Nacional de este sábado 13 de septiembre

El primer premio de la Lotería Nacional ha caído en Málaga. La administración número 2 de Fuengirola, ubicada en pasaje La Camboria, a ha vendido ... parte del primer premio, que ha recaído en el número 68.374. El premio asciende a 600.000 euros al número (60.000 euros por cada uno de los décimos vendidos).

El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional de este sábado 13 de septiembre también se ha vendido en la localidad de O Milladoiro, en La Coruña; en el municipio de Tías, en Las Palmas; y en La Vereda, en Murcia.

El segundo premio ha sido el 37.200, dotado con 120.000 euros al número. También muy repartido, se ha consignado en La Roda (Albacete), Denia (Alicante), Mataró (Barcelona), Ubrique (Cádiz), Lepe (Huelva) y Madrid.

El reintegro ha sido para los números 4, 1 y 2.

