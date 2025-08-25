La BonoLoto deja casi dos millones de euros en Málaga capital
El único boleto acertante de Primera Categoría se ha validado en una popular administración del barrio del Molinillo
Málaga
Lunes, 25 de agosto 2025, 22:03
La BonoLoto ha dejado huella, a lo grande, este lunes en Málaga capital, ya que es donde se ha validado el único boleto acertante de ... Primera Categoría de este 25 de agosto. Su afortunado dueño, o dueños, recibirá ni más ni menos que casi dos millones de euros: 1.959.460,84, para ser exactos.
Se ha validado en la la administración de Loterías número 35, conocida como La Piedad, y ubicada en la calle Duque De Rivas, 2, en el barrio del Molinillo, donde se han consignado ya otros premios importantes de distintos sorteos con anterioridad.
También hay sólo un acertante de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario), que ha sido consignado en Aranda de Duero (Burgos) y que recibirá 156.992,40 euros.
La combinación agraciada de este lunes está formada por los números 04 26 38 31 49 30. Complementario el 01 y reintegro el 7. La recaudación del sorteo ascendió a 2.432.920,00 euros.
