La BonoLoto deja casi dos millones de euros en Málaga capital

El único boleto acertante de Primera Categoría se ha validado en una popular administración del barrio del Molinillo

Isabel Méndez

Isabel Méndez

Málaga

Lunes, 25 de agosto 2025, 22:03

La BonoLoto ha dejado huella, a lo grande, este lunes en Málaga capital, ya que es donde se ha validado el único boleto acertante de ... Primera Categoría de este 25 de agosto. Su afortunado dueño, o dueños, recibirá ni más ni menos que casi dos millones de euros: 1.959.460,84, para ser exactos.

