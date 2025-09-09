La BonoLoto deja en Fuengirola el premio más alto repartido este martes

La BonoLoto ha dejado en Málaga el premio más alto de los repartidos este martes. Concretamente, en la localidad de Fuengirola, que es donde se ... ha validado uno de los tres boletos acertantes de Segunda Categoría. Su dueño obtendrá 52.579,02 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no hay acertantes, por lo que con el Bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 1.700.000,00 euros. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) hay tres boletos agraciados que han sido validados en la Administración de Loterías 1de Fuengirola, ubicada en la Avenida Conde San Isidro, 33 A Bajo 2; en el Despacho Receptor no 55.325 de San Cibrado Das Viñas (Ourense) y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.

La combinación afortunada este martes 10 de septiembre está formada por los siguientes números: 24 21 28 45 02 14. Complementario el 03 y reintegro el 4. La recaudación del sorteo ascendió a 2.615.603,00 euros.