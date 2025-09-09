Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La BonoLoto deja en Fuengirola el premio más alto repartido este martes

De Primera Categoría no hay acertantes

Isabel Méndez

Isabel Méndez

Málaga

Martes, 9 de septiembre 2025, 22:18

La BonoLoto ha dejado en Málaga el premio más alto de los repartidos este martes. Concretamente, en la localidad de Fuengirola, que es donde se ... ha validado uno de los tres boletos acertantes de Segunda Categoría. Su dueño obtendrá 52.579,02 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los morosos de las VPO en Málaga: cuatro de cada diez inquilinos no pagan el alquiler y la deuda suma 31 millones
  2. 2 Tres heridos, entre ellos dos menores de 3 y 10 años, en un accidente que ha obligado a cortar la A-7 en Fuengirola
  3. 3 Los pasteles de nata más famosos de Oporto aterrizan en Málaga
  4. 4 «La muerte de mi hermano se podría haber evitado si el pozo hubiera estado delimitado»
  5. 5

    Dentro de la cárcel de Archidona, la de la «famosa piscina»
  6. 6 El Piropo, nueva cocina non-stop en Málaga
  7. 7 Todo el litoral malagueño, en aviso amarillo este martes
  8. 8 Escapan de un incendio por la fachada en el barrio de la Victoria: seis viviendas afectadas y un hospitalizado
  9. 9

    Preocupación en el Unicaja con Djedovic
  10. 10 Una cadena humana salva a un niño de ser arrastrado por la corriente en una playa de Mijas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La BonoLoto deja en Fuengirola el premio más alto repartido este martes

La BonoLoto deja en Fuengirola el premio más alto repartido este martes