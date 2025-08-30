Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ivan Ureta en las oficinas del GCSP, en Ginebra. GCSP

Ivan Ureta

Experto en diplomacia del GCSP
«Cada vez estamos más cerca de la III Guerra Mundial. Será híbrida, no tradicional»

Las crecientes tensiones bélicas en diferentes puntos del mundo nos acercan a un conflicto global «que será híbrido, no tradicional»

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Jueves, 28 de agosto 2025

En 1985, dos superpotencias enemigas tenían al mundo en vilo. Estados Unidos y la Unión Soviética eran rivales irreconciliables y parecían estar siempre al borde ... de un conflicto armado que podía tener consecuencias devastadoras. Sin embargo, en noviembre de aquel año, los presidentes de ambos países, Ronald Reagan y Mijaíl Gorbachov se reunieron en Ginebra y la diplomacia triunfó: ambos mandatarios decidieron poner fin a la Guerra Fría e iniciar el proceso de desarme.

