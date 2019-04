May pide a la UE aplazar el 'brexit' hasta el 30 de junio El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y la primera ministra británica, Theresa May. / EFE Confía en que el diálogo con la oposición y el Parlamento producirá un acuerdo en mayo IÑIGO GURRUCHAGA Londres Viernes, 5 abril 2019, 10:52

La primera ministra británica, Theresa May, no habría ofrecido a la oposición laborista otras cosa que aceptar el Acuerdo de Salida de la UE que el Parlamento ha rechazado tres veces, acalla todas las iniciativas de los diputados y ha escrito esta mañana a Donald Tusk para pedirle la misma prórroga del 'brexit' que pidió en marzo al Consejo Europeo, que la rechazó.

La carta de May el 20 de marzo pedía al Consejo una extensión hasta el 30 de junio, para tramitar la legislación necesaria una vez que el Acuerdo de Salida fuese aprobado por el Parlamento británico. El Consejo rechazó la solicitud y fijó su calendario. Si el Parlamento aprobaba el Acuerdo, la prórroga sería hasta el 22 de mayo; si no lo aprobaba, hasta el 12 de abril.

La Cámara de los Comunes rechazó el 29 de marzo por tercera vez el Acuerdo de Salida y antes del Consejo Europeo del miércoles, May escribe a Tusk para explicarle que, tras aquel rechazo, ha emprendido negociaciones con la oposición laborista. Añade que ha extendido también «una invitación abierta a miembros del Parlamento, en un sentido más amplio, a trabajar conmigo para lograr un consenso».

May repite después los argumentos sobre su confianza en que obtendrá la ratificación del Acuerdo de Salida como parte de ese proceso de diálogo, que llevará a una renegociación de la Declaración Política anexa- que define las líneas maestras de la relación futura-, y que para completar negociación y legislación requiere de nuevo un plazo hasta el 30 de junio.

Pero la primera ministra explica a Tusk que su intención es que el proceso británico del 'brexit' concluya antes del 23 de mayo, de tal modo que Reino Unido no tenga que participar en las elecciones europeas. No explica la razón por la que, en la hipótesis de haber fracasado en un 'brexit' antes de las elecciones europeas, pide un mes adicional, para ejecutarlo cuando las instituciones europeas estarían en un proceso de recomposición tras las lecciones.

Pesimismo

La carta de May se publica en un momento de pesimismo sobre el destino de las negociaciones del Gobierno con los laboristas. Diferentes medios afirman que los representantes de la primera ministra insisten en que la oposición tiene que votar en favor del Acuerdo de Salida, porque su salvaguardia irlandesa ya contiene la unión aduanera que los laboristas quieren hacer permanente.

Aunque la aprobación del Acuerdo de Salida es la consecuencia inevitable de un acuerdo en la negociación, los medios citan a fuentes laboristas anónimas que se quejan de la ausencia de novedades en la posición del Gobierno. La primera ministra no ha tomado ninguna iniciativa para el diálogo con el Parlamento en búsqueda de un consenso.

La carta de May a Tusk crea más incertidumbre sobre la viabilidad del proyecto de ley aprobado por los Comunes el miércoles, en el que se obliga a May a solicitar una prórroga. Está siendo tramitado por la Cámara de los Lores. Tras una larga sesión de filibusterismo por el grupo conservador, la Cámara pactó un calendario para aprobar del proyecto el lunes. No fija fechas para la prórroga y May ya ha rellenado la casilla.