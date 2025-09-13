Perú, el rey de las fibras

Si para el gran público Perú es célebre por el Machu Picchu y su exquisita gastronomía, los expertos del vestir saben que algunas de las ... fibras más extraordinarias del mundo proceden del país andino. Empezando por la más famosa y cara de todas ellas, la de la finísima vicuña. Animal de la familia de los camellos, se esquila cada dos años mediante un proceso extremadamente artesanal, y sus ejemplares son muy escasos. De hecho, la especie estuvo a punto de desaparecer.

«Después de que en 1976 se prohibiera el comercio de la fibra de vicuña tras la intervención de la Convención de Washington en un intento por salvar de la extinción a los pocos ejemplares supervivientes, comenzamos a trabajar activamente en Perú, impulsados por la pasión por una materia prima que no tiene igual en el reino animal y fascinados por la posibilidad de hacer algo concreto para la protección de estos pequeños camélidos», explicaban los hermanos Loro Piana en su voluminoso libro dedicado a la que denominaron 'la reina de los Andes'.

Desde hace más de tres décadas, su firma, con una reserva privada que lleva el nombre y apellido de su progenitor, vela por la preservación de la especie, adquiriendo la mayor parte de la limitada producción, con la que realizan prendas y complementos que distribuyen en sus elegantes boutiques del mundo y en cuyas etiquetas Vicuña y Perú figuran en letras capitales. Producto de alta gama, adorado por los ultra ricos, un jersey confeccionado en esa fibra de Loro Piana sobrepasa fácilmente los cuatro mil euros.

En 2023 y por vez primera, se mostraban en la capital francesa, en un desfile en la Embajada de Perú, coincidiendo con la semana de la Alta Costura, propuestas de un selecto grupo de marcas y productores de ese país. Un hecho inédito y mediático en torno a la vicuña, que puso en el centro al que es uno de los grandes lujos más discretos.

Una herencia de los dioses

Entre los materiales nobles del que fuera imperio inca figura también la alpaca. Más democrático en cuanto a precio y de una producción sumamente mayor, hay un dicho tradicional andino que la define como «una herencia viva de los dioses de las alturas» y otro que apunta a que «el oro de los Andes no es el metal, es la lana de la alpaca». Suave y cálida, aproximadamente el 80% de los ejemplares de esta especie en todo el mundo se encuentran en el país andino, lo que equivaldría a cinco millones de animales, según datos del sector, pudiendo llegar la producción de esta fibra a las siete mil toneladas anuales.

Tradición e innovación van de la mano en su elaboración por la senda de la sostenibilidad. «Tenemos por costumbre trabajar con las comunidades alpaqueñas, controlando todo el proceso e intentando siempre innovar en las técnicas», ha señalado Lea Patthey, de la firma Kuna.

El algodón Pîma es otro de los materiales por los que es valorado Perú en el universo del textil. Orgánico, se trata de uno de los de mayor calidad a nivel mundial, cultivado en la región peruana del Piura: alrededor de 15.000 hectáreas, lo que equivaldría a poco más del 20% de las tierras peruanas dedicadas al cultivo del algodón. De hilos finos pero al mismo tiempo resistentes, destaca por su suavidad y por ser transpirable, así como por su gran resistencia a los lavados, lo que permite a sus prendas mantener la forma y el color por mucho más tiempo.

Perú y sus grandes materias primas, en concreto la alpaca y el algodón Pima, están de actualidad porque la próxima semana, y a lo largo de tres días, un selecto grupo de firmas y creadores textiles participarán en Première Vision, la feria profesional del sector más importante del mundo, que tiene lugar cerca de París. El evento permitirá conocer las principales propuestas de estos y otros materiales para el otoño-invierno 2026. Una cita que unirá grandes materias, saber hacer y equilibrio ambiental.