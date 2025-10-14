Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uno de los rehenes israelíes liberados por Hamás se reúne con sus familiares en el Centro Médico Sheba. EFE

¿Cuánto tiempo necesita un rehén para recuperarse?

Los expertos advierten que cada víctima de una experiencia tan traumática como la vivida por los cautivos en manos de Hamás es única y resulta muy difícil prever su rehabilitación

Alin Blanco

Martes, 14 de octubre 2025, 18:48

Comenta

«No importa cuánto tiempo hayan estado secuestrados, lo realmente importante es lo que les haya ocurrido mientras tanto: si estaban solos, si fueron violados ... o torturados, si les dieron de comer…», explica la psicóloga especialista en este tipo de procesos Einat Kaufman. Ha tratado a rehenes que fueron capturados en el ataque de Hamás del 7 de octubre y ha sido jefa de la Unidad de Crisis y Respuesta al Psicotrauma en el servicio de emergencias médicas United Hatzalah en Israel. «Hay muchos factores que influyen en la recuperación, por eso cada caso es único y resulta muy difícil prever cómo será el proceso de rehabilitación».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Así será la reforma integral del Parque del Oeste en Málaga
  2. 2 Hallan los cadáveres de una pareja en una infravivienda en Coín
  3. 3 Hallan grave a un hombre de 55 años con signos de violencia entre los escombros en Marbella
  4. 4

    Málaga ya trabaja en grandes incineradoras por la prohibición de enterrar basura en los vertederos
  5. 5 La obra del bus-VAO de entrada a Málaga supera el 80%: ¿Qué vehículos podrán circular?
  6. 6 Nuevo tiroteo de madrugada en Marbella: disparan a un hombre cuando entraba a un domicilio
  7. 7 Los errores más habituales en las reuniones de vecinos: administradores de fincas alertan de sus consecuencias
  8. 8 Dos hermanos de Antequera montan pasarelas de más de 100 metros por toda España
  9. 9 Así queda el Málaga en la clasificación de Segunda División tras la novena jornada
  10. 10

    El Gobierno incrementa la pensión de los jubilados que vuelvan a trabajar y rebaja los requisitos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur ¿Cuánto tiempo necesita un rehén para recuperarse?

¿Cuánto tiempo necesita un rehén para recuperarse?