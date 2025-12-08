Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un pedazo de un retrato de Bashar al Assad en una calle de Alepo. AFP

La nueva Siria tras Al Assad cumple un año sin caer en el caos

El país respira más libertad, tiene a un presidente reconocido por EE UU y Europa y sigue embargado por la emoción del cambio, pero se encuentra fragmentado y aún falta mucho para su reconstrucción

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Enviado especial. Damasco

Lunes, 8 de diciembre 2025, 02:54

Comenta

Siria tiene el 8 de diciembre -este lunes- marcado en rojo en su calendario. Las autoridades han decretado dos jornadas de fiesta nacional para conmemorar ... el Día de la Liberación, el primer aniversario de la caída del régimen de Bashar Al Assad tras una operación relámpago de los grupos opositores. Hay previstas movilizaciones en las plazas de las principales ciudades y las mezquitas se sumarán a la fiesta con «cánticos de victoria», informó el Ministerio de Asuntos Religiosos, que comenzarán media hora antes de la llamada a la oración.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un muerto en un accidente múltiple obliga a cortar la autovía en Marbella
  2. 2 Tres muertos y seis heridos en una madrugada negra en las carreteras de Málaga
  3. 3 Muere Mercedes Mengíbar, gestora sanitaria vinculada al Grupo Vithas en Málaga
  4. 4 Multa de 6.000 euros por agredir a un joven que le recriminó que se propasara con su novia en Málaga
  5. 5

    ¿Por qué tres municipios de la Axarquía han declarado el agua no apta para el consumo?
  6. 6

    Imputado otro policía antidroga por la muerte a tiros de un joven
  7. 7 SUR reconoce a los Malagueños del Año 2025
  8. 8

    Inversión millonaria en los hoteles de la Costa del Sol
  9. 9 El rey de las luces: un tercio de los contratos van a Iluminaciones Ximénez
  10. 10

    Albéniz, el último cine de Málaga, cumple 80 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La nueva Siria tras Al Assad cumple un año sin caer en el caos

La nueva Siria tras Al Assad cumple un año sin caer en el caos