Netanyahu presenta a Trump un plan para concentrar a los palestinos en un gran campo al sur de Gaza

El futuro de Gaza pasa por Washington y Qatar. Benjamín Netanyahu, sobre quien pesa una orden de arresto internacional por la acusación de crímenes de ... guerra y crímenes contra la humanidad, ha visitado la Casa Blanca por tercera vez desde el regreso de Donald Trump, al tiempo que una delegación israelí retomaba la negociación indirecta con Hamás en Doha. Como en enero, las autoridades de Tel Aviv parecen dispuestas a contentar a Trump y aceptar un acuerdo de alto el fuego de dos meses que permita la entrega de 28 rehenes, 10 de ellos vivos.

Netanyahu, quien priorizará el tema de Irán durante su gira en Estados Unidos, según el diario 'Israel Hayom', lleva también bajo el brazo un plan para concentrar a 600.000 gazatíes en un «campo humanitario» que planean comenzar a levantar en los dos meses de tregua sobre las ruinas de Rafah. Esta iniciativa serviría para avanzar en la visión de Gaza como «Riviera de Oriente Medio» que puso sobre la mesa Trump en febrero.

Trump y Netanyahu cenaron juntos y sus respectivos equipos anunciaron que no habría comparecencia de prensa ni cámaras. Fue el primer viaje del líder israelí a Washington tras la guerra de 12 días contra Irán, en la que Estados Unidos intervino de forma decisiva con el bombardeo de las instalaciones nucleares de la república islámica. Trump ha dejado claro en sus últimos mensajes que quiere un alto el fuego en Gaza y, según el diario 'The New York Times', su plan para ablandar la postura de Netanyahu consiste en vincular el final de la guerra en la Franja a una posible reorganización diplomática en Oriente Medio que lleve a nuevos países árabes, como Arabia Saudí, a consolidar formalmente sus lazos con Israel.

Las familias de los rehenes se concentraron frente a la representación diplomática de Estados Unidos en Tel Aviv con un gran cartel que decía: «Presidente Trump: haga historia, tráigalos a todos a casa, ponga fin a la guerra». Para ello es necesario que Hamás e Israel avancen en el proceso de diálogo indirecto que relanzaron en Doha con la mediación de Qatar y Egipto. Todo el proceso de Doha depende del resultado de la reunión entre Netanyahu y Trump, la gran incógnita es saber si el presidente estadounidense será capaz de imponer límites a su aliado. Medios cercanos a Hamás indicaron que, si todo avanza bien, se podría firmar un acuerdo el jueves.

Campo de concentración

Mientras se negocian los detalles de un nuevo pacto temporal, Israel avanza con sus planes de futuro para Gaza y el desplazamiento masivo de personas. Primero puso en marcha la Gaza Humanitarian Foundation (GHF), un organismo gestionado por mercenarios que se encarga de distribuir alimentos y en cuyos centros de distribución han matado a tiros a más de 600 palestinos en cinco semanas. El segundo paso lo desveló el ministro de Defensa coincidiendo la visita de Netanyahu a la Casa Blanca y ordenó al director general del ministerio de Defensa y al ejército que elaboraran un plan para establecer una «ciudad humanitaria» en el sur de la Franja, sobre las ruinas de Rafah, destinada a albergar a aproximadamente 600.000 palestinos.

El canal público Kan señaló que el objetivo es permitir la entrada de los palestinos, tras una inspección, y no dejarles salir. Posteriormente, según el plan, toda la población de Gaza se concentrará en la zona. Las Fuerzas de Defensa de Israel asegurarán la zona a distancia y Tel Aviv está intentando reclutar apoyo internacional para gestionar este enorme campo. «El ejército no administrará el complejo ni distribuirán alimentos, asegurará el lugar mientras se construye. Este es un paso para derrotar a Hamás», declaró Katz.

El ministro hizo oficial el plan de levantar este campo para concentrar a los palestinos en la misma jornada en la que la agencia Reuters reveló una iniciativa de 2.000 millones de dólares que la GHF presentó en febrero a Trump para levantar en Gaza campamentos como lugares «a gran escala» y «voluntarios» donde la población podría «residir temporalmente, desradicalizarse, reintegrarse y prepararse para reubicarse si así lo desea». La GHF sugiere llamar a estos campamentos «Áreas de Tránsito Humanitario».

Diferencias en la negociación

Hamás respondió de forma positiva a la propuesta de alto el fuego de Trump, pero propuso una serie de cambios en el texto que Israel calificó de «inaceptables». Los islamistas solicitaron que durante la tregua sean las agencias de la ONU quienes repartan la ayuda, la retirada de las fuerzas de ocupación de la Franja y alargar el alto el fuego hasta que la negociación entre las dos partes lleve al final de la guerra. Hamás pide garantías a Trump de que, pasados los dos meses pactados, el Estado hebreo no volverá a atacar, como hizo en la anterior tregua.

Netanyahu mantiene que el único final posible es la desaparición de Hamás, la entrega de sus armas y la salida al exilio de sus líderes, pero existe un debate abierto con la cúpula militar. El primer ministro se enfrenta al dilema de priorizar la liberación de los rehenes o mantener la presión militar máxima contra el enemigo. El ejército dijo al Gobierno que existe un conflicto entre estos dos objetivos de la guerra y que no es posible lograr ambos simultáneamente en este momento, por lo que hay que tomar una decisión. «Desde nuestra perspectiva ética, primero hay que lograr la liberación de los secuestrados y luego continuar con el desmantelamiento de Hamás», fueron las palabras de los mandos militares, según los medios hebreos.

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, crítico con la posibilidad de un alto el fuego, reconoció el mérito de Netanyahu por la decisión de atacar a Irán, pero lamentó que «en lo que respecta a Hamás, sigue sin hacer lo necesario para lograr una victoria decisiva. Ha llegado el momento de centrarnos únicamente en derrotar a Hamás. No debemos tener miedo, sino avanzar con todas nuestras fuerzas». Ben Gvir, dirigente ultranacionalista sionista, abandonó el gobierno en el último alto el fuego en señal de protesta y volvió en cuanto el primer ministro decidió volver a bombardear.