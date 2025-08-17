Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, durante un discurso. AFP

Netanyahu contra el mundo: así se ha convertido en el hombre más odiado

La guerra en Gaza reduce el apoyo interno al primer ministro israelí, cuya imagen internacional se deteriora a la vez que se resquebraja su gobierno

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Domingo, 17 de agosto 2025, 00:35

Compartir un enemigo común siempre ayuda a mantener la cohesión, a hacer piña. Por eso, no es de extrañar que algunos países vayan a la ... guerra cuando pasan por una crisis interna, ya sea económica o política. En el caso del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, cada vez son más las voces que se alzan para criticar que utiliza la guerra contra Hamás en Gaza para aferrarse al poder y tender una cortina de humo sobre los asuntos judiciales que le acechan.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida una joven de 23 años por intentar cortarle el cuello a su hermano en Málaga
  2. 2

    Salir de los testigos de Jehová: cuando el paraíso es una jaula
  3. 3 La nueva señal de la DGT que avisa de cámaras en semáforos y sanciona con 200 euros
  4. 4 Facua denuncia a un restaurante por cobrar 12 euros por el uso de un gancho para colgar el bolso
  5. 5 Jubilación desde los 52 años y sin recortes en profesiones duras o de riesgo: requisitos y trámites
  6. 6 Dónde comer en la Feria de Málaga
  7. 7 Aemet ya advierte de terral en el arranque de la Feria de Málaga
  8. 8

    Toñi Moreno da el pistoletazo de salida a la Feria de Málaga con la tradicional romería
  9. 9 Tarjeta acreditativa de discapacidad en Andalucía: ¿para quién es y cómo se consigue?
  10. 10

    Gabriel Gutiérrez Tejada: «El pinsapo está en expansión en Málaga y puede salir del peligro de extinción»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Netanyahu contra el mundo: así se ha convertido en el hombre más odiado

Netanyahu contra el mundo: así se ha convertido en el hombre más odiado