Netanyahu exhibe un pin con un código QR que contiene imágenes muy duras de los asesinatos de Hamás «Así sabrán por qué luchamos y por qué tenemos que ganar», ha dicho en la Asamblea General de la ONU

J. Gómez Peña Viernes, 26 de septiembre 2025, 19:42 Comenta Compartir

Tras escuchar abucheos y ver cómo buena parte de los representantes de otros países abandonaban la Asamblea General de la ONU en protesta por la ... masacre en Gaza, el primer ministro Israelí, Benjamín Netanyahu, ha defendido su ofensiva militar y ha dicho que la llevará hasta el final para acabar con Hamás. En su chaqueta llevaba una chapa. Ha pedido a los ya pocos asistentes y a la audiencia televisiva que la enfocaran para que se viera el lazo amarillo en el centro, en homenaje a las víctimas de la matanza de Hamás el 7 de octubre de 2023, y el código QR que tenía alrededor. «Así sabrán por qué luchamos y por qué debemos ganar. Está todo aquí», ha afirmado. El enlace conduce a una web donde se muestran las atrocidades cometidas por Hamás el 7 de octubre de 2023, cuando la milicia palestina asesinó a 1.200 israelíes.

La página, que contiene imágenes muy duras, incluye galerías de fotografías muy explícitas del atentado, mapas, vídeos y escenas reales del ataque. Los responsables de la web aseguran que estas informaciones sirven como «documentación de crímenes contra la humanidad». Las imágenes están distribuidas en cuatro pestañas: la página principal, «masacre de civiles inocentes», «festival de música» (una de los lugares donde atentó Hamás) y «masacre de soldados». En las calles de Nueva York, una docena de pantallas en las cercanías de la sede de la ONU y de Times Square proyectaban el mensaje 'Recuerda el 7 de Octubre'. También se veía el mismo QR. Según varios medios, al código solo se puede acceder desde fuera de Israel. Este pin forma parte de la campaña del Gobierno israelí que trata de dirigir el foco internacional sobre las víctimas de los atentados de Hamás, en un intento de mitigar el enorme efecto sobre la opinión pública internacional que han tenido las imágenes de la hambruna en Gaza, donde han muerto ya más de 65.000 palestinos.

