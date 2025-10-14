Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vladímir Putin, presidente de Rusia. Efe

Moscú confía en que la «eficacia» de Witkoff en la Franja sirva en Ucrania

El Kremlin ve con buenos ojos el interés de Trump para poner fin a la guerra en Europa, pero antes analizará su próxima reunión con Zelenski

Álex Bustos

Álex Bustos

Moscú

Martes, 14 de octubre 2025, 22:27

Comenta

El Kremlin ha evaluado con cierta ironía el acuerdo hacia la paz entre Israel y Hamás, forjado por Donald Trump. El portavoz, Dmitri Péskov, destacó ... ayer el esfuerzo negociador del enviado especial del presidente de EE UU, Steve Witkoff, y confió en que la «eficacia» que ha demostrado en el contencioso en Oriente Medio pueda aplicarla ahora a otros conflictos, en clara referencia a la guerra con Ucrania.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Así será la reforma integral del Parque del Oeste en Málaga
  2. 2 Hallan grave a un hombre de 55 años con signos de violencia entre los escombros en Marbella
  3. 3 La obra del bus-VAO de entrada a Málaga supera el 80%: ¿Qué vehículos podrán circular?
  4. 4 Hallan los cadáveres de una pareja en una infravivienda en Coín
  5. 5

    Málaga ya trabaja en grandes incineradoras por la prohibición de enterrar basura en los vertederos
  6. 6 Hallan un cadáver envuelto en un saco en el pantano de Casasola, en Almogía
  7. 7 Dos hermanos de Antequera montan pasarelas de más de 100 metros por toda España
  8. 8 Los errores más habituales en las reuniones de vecinos: administradores de fincas alertan de sus consecuencias
  9. 9 Mónica, la madre soltera sin casa no acampará en el Parque: el Ayuntamiento de Málaga le busca un piso compartido
  10. 10 Así queda el Málaga en la clasificación de Segunda División tras la novena jornada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Moscú confía en que la «eficacia» de Witkoff en la Franja sirva en Ucrania

Moscú confía en que la «eficacia» de Witkoff en la Franja sirva en Ucrania