Moscú confía en que la «eficacia» de Witkoff en la Franja sirva en Ucrania

El Kremlin ha evaluado con cierta ironía el acuerdo hacia la paz entre Israel y Hamás, forjado por Donald Trump. El portavoz, Dmitri Péskov, destacó ... ayer el esfuerzo negociador del enviado especial del presidente de EE UU, Steve Witkoff, y confió en que la «eficacia» que ha demostrado en el contencioso en Oriente Medio pueda aplicarla ahora a otros conflictos, en clara referencia a la guerra con Ucrania.

Witkoff, además de nominado a mediar en el enfrentamiento entre israelíes e islamistas, es también el delegado de la Casa Blanca para intentar resolver la invasión de la exrepública soviética. Tiene buena relación con el presidente Vladímir Putin.

El Kremlin dijo ver con buenos ojos el interés que Trump mostró el lunes, durante la cumbre de Egipto, donde vino a anunciar que ahora toca centrarse en la guerra en Ucrania. Sin embargo, el portavoz del Ejecutivo ruso precisó que, primero, será necesario evaluar los «resultados» de la conversación que el próximo viernes mantendrá el presidente de EE UU con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, en la que se abordará la cesión de misiles Tomahawk.

Rusia es uno de los principales países que se posiciona con Palestina en la esfera de las relaciones internacionales. Su presidente, Mahmoud Abbas, estaba previsto que asistiera hoy a una cumbre ruso-árabe, aunque finalmente se ha cancelado para evitar interferir en la negociación de paz abierta tras el acuerdo de Egipto. La amistad ruso-palestina es histórica desde tiempos de la Unión Soviética. Y por ello el Kremlin –aunque celebra la liberación de prisioneros tanto palestinos como israelíes–, ha expresado su apoyo a la existencia de una Palestina independiente. El ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, fue uno de los que ayer defendió una «solución a largo plazo de esta situación», que «solo es posible mediante la implementación de las decisiones de la ONU sobre la creación de un Estado palestino».

«Nada cambiará»

En una línea similar se pronunció el vicepresidente del Consejo de Seguridad y expresidente Dmitri Medvedev. «Hasta que no se establezca un Estado palestino de pleno derecho con las resoluciones conocidas de la ONU, nada cambiará. La guerra continuará. Todo el mundo lo entiende». El mismo presidente ruso, Vladímir Putin, ya defendió tesis similares en el pasado.

El mandatario alabó el pasado viernes los esfuerzos del líder estadounidense, Donald Trump, para alcanzar acuerdos de paz. Desde la conferencia de prensa en Dusambé, Tayikistán, señaló que su homólogo norteamericano «definitivamente está haciendo un esfuerzo y trabaja en estos temas, lograr la paz y resolver asuntos internacionales complejos». «No sé si el actual presidente de los Estados Unidos merece el Premio Nobel, pero realmente está haciendo mucho para resolver crisis».