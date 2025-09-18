Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un grupo de palestinos huye mientras se derrumba una torre de edificios en Ciudad de Gaza al ser alcanzada por un bombardeo israelí. Reuters

Mata a dos israelíes el chófer de un camión de ayuda humanitaria

Cuatro soldados fallecen en la operación militar de Gaza City al explotar una bomba colocada por Hamás en su camino

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:39

En una nueva jornada sangrienta en Gaza, con decenas de palestinos muertos en el avance de las tropas en Ciudad de Gaza y cuatro soldados ... fallecidos en Rafah por la explosión de un artefacto al paso de su vehículo, la tensión que emana de la Franja alcanzó la frontera entre Israel y Jordania. Dos israelíes fueron asesinados en el cruce de Allenby a manos de un camionero jordano que portaba ayuda humanitaria para Gaza, según informaron los militares. «Las fuerzas de seguridad neutralizaron al terrorista en el lugar de los hechos», señaló el ejército tras un ataque que las autoridades jordanas investigan. Según los primeros informes difundidos por medios israelíes, el agresor abrió fuego con una pistola contra las personas en el cruce antes de la inspección del camión. Después bajó del vehículo y apuñaló a las dos víctimas hasta la muerte.

