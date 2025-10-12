Cómo localizar una decena de cuerpos en un mar de ruinas

Una de las condiciones ineludibles para consolidar la paz en Gaza es la entrega a Israel de los rehenes que Hamás tiene en su poder. ... Son 48 personas, de las que 47 forman parte del extenso grupo de secuestrados tras el ataque terrorista del 7 de octubre de 2023 (en total fueron 251). La esperanza es que al menos veinte sigan vivas; hay una gran preocupación por la salud de dos, que estarían seriamente heridos; y en 26 casos ya ha sido confirmado el fallecimiento de los retenidos; entre ellos, un soldado israelí muerto ya en 2014.

Es aquí, en este último grupo, donde se plantean dificultades adicionales para cumplir con los acuerdos. La cuestión es que ya durante las negociaciones Hamás había advertido de que desconoce el paradero de varios cuerpos. Varias fuentes hablan de nueve, aunque otras los elevan a quince y otras los reducen a siete. Después de dos años de invasión y con la franja reducida a escombros, bajo las ruinas es posible que se mezclen cuerpos de todo origen que nadie ha podido aún recuperar ni menos identificar.

Estando así las cosas, el grupo terrorista admitió que tendrá dificultades para cumplir con el plazo de 72 horas para entregar a todos los rehenes, vivos y muertos, un problema del que las autoridades israelíes son plenamente conscientes. «Como prevemos que habrá dificultades, hemos decidido crear un grupo de trabajo internacional que tendrá todo lo necesario» para intentar encontrar los cadáveres que no se tienen localizados, aseguró Gal Hirsch, coordinador para el retorno de los rehenes, en una información recogida por el periódico 'The Times of Israel'.

Con lo que contará este grupo es con «información y recursos». Previsiblemente, dispondrá de todos los detalles posibles sobre el último paradero de las personas desaparecidas y también de medios técnicos como «equipos pesados para cavar y demoler edificios y poder llegar a los cuerpos de las víctimas», explicaron fuentes conocedoras del operativo a medios locales.

En este grupo de trabajo que buscará a las víctimas participarán efectivos de varios países; Israel, Estados Unidos, Turquía, Catar y Egipto. Además se implicarán otros agentes como la Cruz Roja. La decisión de conformarlo se tomó ya durante las negociaciones en Sharm el-Sheik, en Egipto, que desembocaron en el alto el fuego.

Salud y trauma Se han activado protocolos médicos y psicológicos sin precedentes para recibir a los liberados

Previsión Desde el inicio de la guerra los hospitales de Israel tienen zonas habilitadas para acoger a los rehenes

La identificación de los restos de los rehenes fallecidos dependerá del Instituto de Medicina Forense Abu Kabir, como viene siendo habitual, y los expertos consideran que serán de utilidad las lecciones aprendidas en procesos similares que han tenido lugar en el pasado reciente.

En concreto, durante el alto el fuego que tuvo lugar entre enero y marzo de este año, cuando Hamás liberó a treinta rehenes y los cadáveres de ocho israelíes asesinados. En febrero se produjo una seria polémica después de que las autoridades israelíes detectasen que uno de los cuerpos entregados no se correspondía con la identidad que le había sido adjudicada, lo que echó gasolina al fuego: Israel calificó lo sucedido como «una violación flagrante del acuerdo», como algo «repugnante», y le sirvió para legitimar su intención de «erradicar al enemigo».

Por otra parte, los hospitales Sheba, Sourasky y Rabin ya están listos para recibir a la veintena de rehenes que regresarán con vida, previsiblemente, este lunes. Se ha activado un protocolo médico y psicológico que no tiene precedentes. El Ministerio de Salud advirtió, entre otros riesgos, sobre el síndrome de realimentación, una complicación potencialmente mortal para quienes han pasado meses sin una nutrición adecuada; por ello se aplicará una vigilancia intensiva y un control férreo de la dieta. Además, los liberados recibirán asistencia psicológica y social permanente y tendrán un plan de rehabilitación física y emocional que se espera les permita regresar a su vida cotidiana.

Rescate de un bebé en un edificio colapsado. Anadolu

Privacidad con la familia

Ya cuando comenzó la guerra los hospitales israelíes habilitaron salas dedicadas a la recepción de los rehenes que regresaran y se estableció un plan según el cual los liberados serán distribuidos entre hospitales según su estado de salud, edad y ubicación, considerando también las solicitudes de las familias.

Según el modelo operativo aprobado, los rehenes primero serán sometidos a un triaje médico para evaluar su estado de salud. Los heridos o quienes padezcan enfermedades crónicas serán trasladados a las unidades de cuidados intensivos o medicina interna, mientras que aquellos en estado estable serán ingresados en salas preparadas específicamente para ellos.

Cada hospital ya ha preparado habitaciones espaciosas, aisladas y accesibles diseñadas para ofrecer tanto atención médica como una total privacidad con las familias.