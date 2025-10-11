Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Muchas familias han comenzado a regresar a lo poco que queda de sus hogares con las escasas pertenencias que aún obran en su poder. Reuters

«El alto el fuego en Gaza es una sensación increíble. Estamos exhaustos por tanta muerte»

A pesar de la alegría por el fin de los bombardeos, los habitantes de la Franja desconfían de la tregua y levantan tiendas sobre los escombros

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Enviado especial. Tel Aviv

Sábado, 11 de octubre 2025, 20:22

Comenta

Mientras en Israel cuentan los segundos para la llegada de los cautivos y Tel Aviv vivía un sábado de movilización en la Plaza de los ... Rehenes, que podría ser el último, Gaza pasó su primer día de alto el fuego y miles de personas regresaron a Ciudad de Gaza para encontrarse cara a cara con la devastación absoluta. La invasión israelí ha dejado barrios enteros convertidos en un mar de escombros sobre el que van apareciendo tiendas de campaña. Desde los túneles han vuelto a emerger los milicianos y policías de Hamás para desplegarse por toda la Franja, que sigue sin presencia israelí.

