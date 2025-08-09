Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

¿Se lanza comida en mal estado y con carne de cerdo sobre Gaza?

Proliferan bulos e informaciones no confirmadas que, sin embargo, políticos como Irene Montero dan por buenas. El Ministerio de Asuntos Exteriores lo niega

Z. Aldama

Sábado, 9 de agosto 2025, 20:04

El lanzamiento desde el aire de ayuda humanitaria fue polémico antes incluso de producirse. Las organizaciones humanitarias advirtieron de que es un sistema mucho más ... caro e ineficiente, además de inseguro, de hacer llegar los alimentos necesarios para paliar la hambruna que sufren los palestinos de la Franja.

