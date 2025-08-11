Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Anas al-Sharif en una de sus últimas retransmisiones desde Gaza City. AFP

Israel mata a cinco periodistas, uno de ellos un conocido corresponsal de Al Jazeera, en Gaza City

Un dron armado destruyó la tienda de campaña donde trabajaban y se alojaban los reporteros mientras el ejército le acusa de pertenecer a una célula de Hamás

M. Pérez

Lunes, 11 de agosto 2025, 07:16

Un bombardeo israelí asesinó en la noche de este domingo a cinco periodistas en un campamento situado en los aledaños del hospital de Gaza City. ... En el ataque murieron cuatro reporteros de la cadena Al Jazeera, uno de los cuales, Anas al-Sharif, fue señalado por el ejército hebreo como militante de Hamás. La compañía ha asegurado que las acusaciones eran «inventadas». El pasado julio, el Comité para la Protección de los Periodistas declaró que estaba «profundamente preocupado» por Al-Sharif y que su vida podia correr peligro tras la «campaña de descrédito» de las fuerzas armadas israelíes. El corresponsal había informado repetidamente sobre la hambruna en Gaza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Gran despliegue para auxiliar a un joven que sufrió graves cortes al entrar a su casa por la ventana en Málaga
  2. 2 Estas son las razones por las que hay medusas en Málaga este mes de agosto
  3. 3 Sitios y planes para ver las Perseidas en Málaga
  4. 4 Virus chikungunya: causas, síntomas y tratamiento
  5. 5 La Seguridad Social permite recuperar hasta 5 años de cotización para la pensión si cumples este requisito
  6. 6

    Alrededor de 50.000 personas en Málaga atrapadas en la irregularidad
  7. 7 La Guardería Madre Maravillas de Torremolinos echa el cierre más de 3.000 niños y niñas después
  8. 8

    La resaca del Costa del Sol: Isco, tres meses de baja, y amenazas a Larrubia por hacerle la falta
  9. 9 Málaga rozará los 40 grados pero no estará en aviso por calor este lunes
  10. 10 Una treintena de incendios asola Castilla y León y varios serían provocados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Israel mata a cinco periodistas, uno de ellos un conocido corresponsal de Al Jazeera, en Gaza City

Israel mata a cinco periodistas, uno de ellos un conocido corresponsal de Al Jazeera, en Gaza City